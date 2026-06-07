Así será el próximo curso académico 2026/2027 en la Universidad de Málaga: el calendario completo

Las claves

Las claves Generado con IA El curso académico 2026/2027 en la Universidad de Málaga comenzará el 9 de septiembre de 2026 y finalizará el 31 de julio de 2027. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, y la Semana Santa del 19 al 29 de marzo de 2027. No se podrán realizar exámenes en la última quincena de julio, salvo defensas de tesis doctorales, que tienen un régimen especial. Las prácticas externas y la entrega de TFG/TFM podrán extenderse hasta el 30 de septiembre de 2027, y las defensas de tesis doctorales se podrán hacer entre el 10 de septiembre de 2026 y el 23 de julio de 2027.

La Universidad de Málaga ha fijado el inicio del curso académico 2026/2027 para el próximo 9 de septiembre de 2026, con un período lectivo que se extenderá hasta el 31 de julio de 2027. Así lo recoge el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de mayo, que establece el Calendario Académico Oficial para los estudios de Grado, Máster y Doctorado de la institución malagueña.

Durante ese periodo, el personal docente e investigador quedará obligado a desarrollar su actividad académica en los términos establecidos en el Plan de Ordenación Docente y en la programación de cada centro, así como a atender las tutorías con el estudiantado.

El calendario contempla varias interrupciones a lo largo del curso. Las vacaciones de Navidad abarcarán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que la Semana Santa se extenderá entre el 19 y el 29 de marzo de 2027.

A estos períodos se suman el 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios, y los domingos y festivos del calendario laboral.

El acuerdo también precisa que no podrán realizarse pruebas de evaluación ni exámenes durante la última quincena de julio, salvo las defensas de tesis doctorales, que cuentan con un régimen especial.

Fechas clave del curso 2026/2027

09/09/2026 Inicio del período lectivo

23/12–06/01 Vacaciones de Navidad

28/01/2027 Santo Tomás de Aquino (no lectivo)

05/03/2027 Límite entrega actas 1.er semestre

19/03–29/04 Semana Santa

31/07/2027 Fin del período lectivo

25/07/2027 Límite entrega actas 2.º semestre

Convocatorias de exámenes y TFG/TFM

En cuanto a las convocatorias, las extraordinarias deberán celebrarse a partir del 15 de septiembre de 2026, antes del arranque oficial de las clases. Para los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, las defensas de la primera convocatoria ordinaria deberán producirse antes del 19 de julio de 2027, y las de la segunda, antes del 30 de septiembre de 2027.

De manera excepcional, las asignaturas de Prácticas Externas podrán desarrollarse hasta el 30 de septiembre de 2027 en las empresas o instituciones colaboradoras, mientras que la entrega de TFG y TFM también se podrá efectuar del 14 al 30 de septiembre de ese mismo año.

Para los doctorandos, el período lectivo se amplía ligeramente: las defensas de tesis podrán realizarse entre el 10 de septiembre de 2026 y el 23 de julio de 2027. Las tesis doctorales en régimen de cotutela internacional defendidas en el extranjero se regirán por las normas de las universidades socias, aunque quedarán adscritas al curso académico de la UMA en función de cuándo se celebre la defensa respecto al inicio de cada período lectivo.