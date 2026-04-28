EL ESPAÑOL organiza en Málaga su gran foro nacional sobre educación con más de 40 ponentes

Una de las mesas redondas celebradas en la edición anterior en 2025. Rodrigo Mínguez

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL celebra en Málaga el V Foro de Educación, Innovación y Economía con más de 40 ponentes de empresas e instituciones líderes del sector. El evento se realiza en el Centre Pompidou de Málaga, con acceso libre previa inscripción y retransmisión en directo por la web de EL ESPAÑOL. Las mesas redondas abordan temas como la adaptación de la formación a las demandas empresariales, talento, formación profesional y la importancia de la educación ambiental. La inteligencia artificial en la educación, la igualdad en las aulas y la gestión deportiva también son protagonistas en la segunda jornada del foro.

EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Málaga organizan este miércoles y jueves el V Foro de Educación, Innovación y Economía, la gran cita de la educación en España con la presencia de más de 40 ponentes de las principales empresas del sector del país.

Será, como en anteriores ediciones, en el Centre Pompidou en Málaga y la asistencia presencial es libre y gratuita previa inscripción en este enlace. Todas las intervenciones se retransmiten, además, en directo vía streaming por la web de EL ESPAÑOL, el diario líder en el país.

El foro arrancará este miércoles con la intervención de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL. La inauguración oficial correrá a cargo de la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María de la Paz Flores.

A lo largo de la mañana habrá diversas mesas redondas y entrevistas en la que se tratarán todo tipo de temáticas. Puede consultar el programa completo en este enlace.

Tras la inauguración oficial, la primera mesa se titula ¿Se adapta la formación a lo que piden las empresas? y los ponentes son Teodomiro López, rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Rodríguez, rector de la Universidad de Huelva (UHU) y representante de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Manuel Márquez, director de Cesur en Málaga y José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.

Posteriormente habrá otra mesa redonda sobre talento con la participación de Alberto González, director territorial Sur-Este de TK Elevator, José Antonio Martín, consejero delegado de Macrun, Vicente Martín, director de Expansión del Grupo MAS y Paco Isla, director académico de Davante.

La Formación profesional será otro de los temas a tratar con grandes expertos como Francisco Cámara, director general de Universae, Michele Menghini, responsable de Empleabilidad de Davante y Virginia Agelet, cofundadora y directora general de iLERNA.

Tras una pausa networking, la mañana de este primer día del V Foro continuará con la narración de Juan de Dios Jiménez, rector de UTAMED, y Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía sobre el inicio de estas dos universidades privadas en Málaga en este curso escolar.

Mano Soler, director general del campus de Les Roches Marbella, Stéphane Ruiz, director del campus de Málaga de ESSCA School of Management y Lola Chamorro, global head of Talent Acquisiton & Employer Branding de Meliá Hotels International, tomará el testigo para hablar de casos concretos de formación a la carta.

De ahí pasaremos a hablar sobre La importancia de la educación en la preservación del medio ambiente con tres grandes especialistas como Fernando González Sitges, director ejecutivo de la Fundación Bioparc, Pedro Beneit, revenue manager para Iberia y Latam de Edpuzzle y Juan José Robles, jefe de Exposiciones y Museología del Parque de las Ciencias de Granada.

A las 14:10 trataremos cómo formar buenos profesionales y buenas personas con la participación de Maya Ayela Menéndez, estudiante de Grado de Dirección de Empresas Turísticas en Les Roches, Gema Rosales, manager de Formación y Desarrollo de Opplus y Cristóbal Rodríguez, director del Instituto HM Hospitales de FP de Málaga.

La primera jornada del V Foro de Educación, Innovación y Economía finalizará con un tema de máxima importancia como el acoso escolar. Elvira Báez, directora educativa del Colegio Novaschool Añoreta y Miguel Briones, delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía explicarán qué se está haciendo para intentar acabar con esta lacra social.

Los grandes temas del jueves

Este jueves 30 de abril será la segunda jornada del foro y, además de aspectos educativos, trataremos sobre temas relacionados con la economía o la innovación.

La inauguración oficial correrá a cargo de la máxima responsable de la educación en Andalucía, la consejera María del Carmen Castillo.

Posteriormente habrá una entrevista con Helio Fernández, director de Relaciones Institucionales de IMEC Spain, que contará todas las novedades sobre este importantísimo proyecto tecnológico para Málaga, Andalucía y España.

Le seguirá una mesa redonda titulada Formación para reimpulsar el mundo rural con Sigfrido Molina, CEO de Sigfrido Fruit, María Alonso, head of Strategy & Business Development de OneNext e Impact Hub Málaga y Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur.

Otros dos temas candentes en la educación serán protagonista este jueves: la igualdad en las aulas y la formación del profesorado para atender a alumnado con necesidades especiales. María Encarnación Aguilar, coordinadora de Igualdad del CEIP Prácticas Nº 1 de Málaga y José Ignacio Rivas, catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Málaga, darán sus opiniones al respecto.

Antes de la pausa para el café y el networking, Antonio Gómez, director del grado de Gestión de Negocios Deportivos de Les Roches y Diego Avelino, director del Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Europea de Andalucía, hablarán sobre la educación en gestión deportiva.

A las 12:35 entrevistaremos a Fernando Martín, director de EIG-ESIC Málaga. También habrá entrevistas personalizadas con Marina Barrionuevo, vice CEO del grupo Novaschool y Francisco Gómez, presidente de Alfil Patrimonial.

La jornada del jueves se completará con otras dos mesas redondas. La primera sobre un tema de primer orden como el uso de la inteligencia artificial en los colegios con Cristina Sánchez, directora del Colegio Las Chapas-Ecos de Marbella, Juan José Sánchez, director del Colegio Sierra Blanca-El Romeral y David Plaza, CEO de Animum.

La segunda estará también relacionada con la IA y las personas y correrá a cargo de Daniel Gálvez, director de Gestión del Cambio de Unicaja y Daniel Sánchez, especialista de Gestión del Cambio e Inteligencia Artificial de Unicaja.