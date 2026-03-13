Profesionales sanitarios analizan en la Universidad Europea de Andalucía la situación de la vacunación en adultos

Las claves nuevo Generado con IA Profesionales sanitarios se reunieron en la Universidad Europea de Andalucía para analizar la situación de la vacunación en adultos en la región. Durante la jornada se presentó la Cátedra 'Vacunas para un mundo más sostenible', impulsada por la Universidad Europea de Valencia y Pfizer. El debate abordó los avances en vacunología, los retos epidemiológicos actuales y la importancia de reforzar estrategias preventivas en adultos. Se discutieron barreras y soluciones para mejorar la accesibilidad de la población a las vacunas, con la participación de expertos y responsables sanitarios.

"Esta jornada es un ejemplo más de nuestro compromiso con la educación, la ciencia y la promoción de la salud pública", aseguraba el rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo. Destacaba además la importancia de trabajar en red y de integrar la perspectiva One Health en la formación universitaria, en la investigación y en el diseño de políticas públicas.

El evento ha servido para presentar en Málaga la Cátedra Vacunas para un mundo más sostenible, lanzada por la Universidad Europea de Valencia en colaboración con Pfizer, y creada para sensibilizar a las profesiones vinculadas y a la población sobre los beneficios de la vacunación en todas las etapas de la vida.

Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea de Valencia señalaba en su discurso que "el objetivo de la Cátedra es avanzar en la investigación en vacunación, sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer la formación de los futuros profesionales sanitarios con una orientación clara hacia el impacto social".

Para Noelia Rodríguez, directora de la Cátedra y directora del Campus de la Salud de Alicante “la colaboración con Pfizer nace de una visión común, que es la necesidad de articular conocimiento, talento y experiencia para impulsar un modelo sanitario que transforme la evidencia científica en soluciones reales”.

Por su parte, Francisco Medina, director de Vacunas de Pfizer España, resaltaba que “la colaboración entre profesionales sanitarios, la administración y el ámbito académico es clave para que la prevención pase del mensaje a la acción. Esperamos que esta Cátedra con la Universidad Europea contribuya a acercar el valor de la vacunación a decisores, profesionales sanitarios y a los pacientes”.

La jornada ha contado con la participación de profesionales del ámbito sanitario y de la gestión asistencial. En primer lugar, se presentó un análisis de la situación actual de la ENI en la comunidad andaluza, con especial atención a los datos de incidencia en población adulta y en colectivos con mayor riesgo.

La intervención, liderada por José Yuste, responsable del Laboratorio de Referencia de Neumococos del Instituto de Salud Carlos III y del laboratorio de referencia de Andalucía, expuso las principales tendencias epidemiológicas y la importancia de reforzar las estrategias preventivas.

El evento contó además una mesa redonda centrada en las barreras y palancas para mejorar la accesibilidad de la población a las vacunas. Un debate moderado por Francisco de Borja López Casanova, coordinador de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y en el que participaron responsables del ámbito asistencial y de programas de vacunación.