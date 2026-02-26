Lloran la muerte de Javier, un joven alumno de Medicina en la UMA: "Perdemos a un médico que iba a ser brillante"

Las claves nuevo Generado con IA Javier Trujillano, estudiante de sexto de Medicina en la Universidad de Málaga, ha fallecido tras no superar un cáncer. Su pérdida ha causado una profunda conmoción entre compañeros y profesores, que destacan su vocación, empatía y dedicación. Javier es recordado como un ejemplo de constancia, disciplina y humanidad, cualidades que lo hacían destacar como futuro médico. Sus compañeros aseguran que su legado irá más allá de los títulos, inspirando a quienes lo conocieron en su camino profesional y personal.

La Universidad de Málaga llora la muerte del joven Javier Trujillano, estudiante de sexto curso de la 50ª Promoción de la Facultad de Medicina. Su fallecimiento tras no poder superar un cáncer ha provocado una profunda conmoción entre compañeros y docentes, que lo recuerdan no solo como un alumno impresionante, sino como alguien que ya ejercía, en esencia, la medicina que soñaba practicar. "Perdemos a un médico que iba a ser brillante".

El obituario compartido por la Universidad de Málaga está firmado por Pablo Pérez Blázquez, Isaac Uribe Guzmán, Moisés Amores Esteban y Jorge Soto Fernández, compañeros de promoción, y traza el retrato de un joven que entendía la medicina como una vocación profunda y no como una mera salida profesional. Sus amigos aseguran que en cada práctica y en cada examen, incluso en cada conversación Javier siempre demostraba su valía como futuro sanitario.

Quienes compartieron aulas y pasillos con él destacan una cualidad que no figura precisamente en los exámenes a los que se enfrentaba: su escucha activa, un don cada vez más preciado. Destacan su empatía; Javier sabía ponerse en el lugar del otro, sabía estar y sabía acompañar. Esa sensibilidad especial, subrayan sus amigos, es la que marca la diferencia entre ejercer una disciplina y encarnarla.

"Constancia, disciplina, dedicación y sacrificio" eran los pilares sobre los que construía su día a día. Estudiaba cuando otros descansaban, insistía cuando algo se complicaba y avanzaba cuando el cansancio invitaba a detenerse. No buscaba atajos ni resultados inmediatos. Creía en el esfuerzo sostenido y en el trabajo bien hecho. Creía en el compromiso con sus sueños.

No llegó a terminar la carrera, debido a una enfermedad; pero dejó, en palabras de sus compañeros, algo más importante que un título. Dejó ejemplo. Ejemplo de compañero leal, de amigo sincero, de persona íntegra. La medicina, apuntan, pierde a un profesional que prometía ser brillante, pero quienes lo conocieron pierden algo todavía mayor: su presencia cotidiana, su risa en los días de exámenes interminables, su forma de animar cuando las fuerzas flaqueaban en los peores momentos de su vida.

“En cada guardia futura, en cada paciente atendido con humanidad, habrá algo de Javier”, escriben sus compañeros en la despedida de este emocionante escrito, conscientes de que Javier estará siempre presente para todos sus compañeros cada vez que vistan su bata blanca.