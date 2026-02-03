Trasladan de forma urgente a 247 alumnos del IES Mare Nostrum por problemas de estabilidad en el edificio

Las claves nuevo Generado con IA Trasladan de forma urgente a 247 alumnos del IES Mare Nostrum en Málaga por problemas de estabilidad estructural en el edificio. El grupo municipal Con Málaga denuncia la falta de inversión en el mantenimiento de colegios e institutos públicos y señala que este caso no es aislado. Se recuerda que existen 18 centros educativos en Málaga con la Inspección Técnica de Edificios desfavorable, lo que evidencia un problema más amplio en la red pública. Tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Junta de Andalucía son señalados por su responsabilidad en la conservación, seguridad y mantenimiento de los centros educativos.

El traslado urgente de 247 alumnos del IES Mare Nostrum ha reabierto el debate sobre el estado de los centros educativos en Málaga. Desde el grupo municipal Con Málaga, su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha advertido de lo que considera una grave falta de inversión en el mantenimiento de los colegios e institutos públicos, tras conocerse los problemas de inestabilidad estructural detectados en el centro.

Según ha señalado Morillas, la situación del IES Mare Nostrum, que ha obligado a reubicar de forma precipitada a casi 250 estudiantes, no sería un caso aislado. Desde su formación recuerdan que ya habían denunciado recientemente la existencia de 18 centros educativos en la ciudad con la Inspección Técnica de Edificios desfavorable, un dato que, a su juicio, evidencia un problema más amplio en la red educativa pública.

La edil ha apuntado directamente a las administraciones con competencias en la materia. Por un lado, al Ayuntamiento de Málaga, responsable de la conservación y el mantenimiento de los edificios educativos, y por otro a la Junta de Andalucía, a la que atribuye la obligación de garantizar que los centros cumplen las condiciones de seguridad necesarias para impartir una educación de calidad.

Desde Con Málaga sostienen que el caso del Mare Nostrum es "la punta del iceberg" y alertan de que existen otros centros en situaciones similares que podrían comprometer la seguridad tanto del alumnado como del profesorado.

En este contexto, Morillas ha reclamado explicaciones públicas sobre las actuaciones realizadas hasta ahora y ha pedido que se programen inversiones urgentes para evitar que se repitan traslados de emergencia como el vivido estos días y asegurar condiciones adecuadas en las aulas.

El grupo VOX se ha hecho eco de este problema. Antonio Sevilla, parlamentario de esta formación en Andalucía y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Educativo y FP en el Parlamento, ha preguntado en la cámara por cuánto tiempo han estado expuestos los profesores y los alumnos a una situación de riesgo.

"Lo lógico sería reforzar inspecciones preventivas y vemos cómo el Gobierno de Moreno Bonilla sólo actúa cuando el riesgo ya es evidente. Y la pregunta clave a Moreno Bonilla, ¿de qué sirve poner primeras piedras (por el hospital) si los edificios públicos que debería mantener no son seguros?", ha dicho.