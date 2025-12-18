Estudiantes de Cesur Málaga elaboran un menú navideño solidario para el Comedor Santo Domingo

El alumnado de Cesur que ha hecho este menú especial.

Las claves nuevo Generado con IA Alumnos de Hostelería de Cesur Málaga preparan un menú navideño especial para el Comedor Santo Domingo, dirigido a personas en riesgo de exclusión. La iniciativa, coordinada por el profesorado, busca combinar la formación práctica de los estudiantes con un compromiso solidario hacia la comunidad. Todos los ingredientes del menú han sido financiados por Cesur, reforzando la implicación del centro en la acción social. El menú solidario incluye risotto de espárragos y setas, pavo especiado al coco con parmentier de patata y torrija caramelizada con sopa de chocolate blanco.

Alumnos de los ciclos de Hostelería del centro formativo Cesur Málaga han preparado un menú especial con motivo de las fiestas para las personas atendidas por el Comedor Santo Domingo, entidad dedicada a ayudar a colectivos en riesgo de exclusión.

Bajo la dirección del profesorado, el menú se diseñó con un enfoque formativo y solidario. La iniciativa pretende reforzar el compromiso social del alumnado y brindar un apoyo concreto a la comunidad. Todos los ingredientes han sido costeados íntegramente por Cesur.

Los participantes cursan los programas de Grado Superior en Dirección de Cocina y Grado Medio en Cocina y Gastronomía que ofrece el centro en su sede malagueña. Esta experiencia combina aprendizaje práctico y acción social en un entorno real.

“Para nuestro alumnado es una oportunidad única de poner en práctica lo aprendido contribuyendo, al mismo tiempo, a una causa cercana y necesaria para nuestra ciudad”, señalan desde el equipo docente.

El menú solidario incluye risotto de espárragos y setas, pavo especiado al coco con parmentier de patata y, como postre, torrija caramelizada con sopa de chocolate blanco.