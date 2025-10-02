La Cátedra Simur de la UMA organiza las 'I Jornadas Intro Compliance' para dar a conocer nuevas salidas profesionales

Analizar y dar a conocer nuevas salidas profesionales es el objetivo de las I Jornadas Intro Compliance, organizadas por la Cátedra Simur de Compliance y Comunicación Transparente Responsable de la Universidad de Málaga.

Las jornadas, que contarán con la participación de destacados profesionales del sector, se desarrollarán el viernes 10 de octubre de 2025 por la mañana en la Sala Rector Antonio Pérez de la Cruz Blanco de la Facultad de Derecho de la UMA.

El programa está diseñado para ofrecer una visión integral y práctica de estas disciplinas en auge. La sesión de apertura, Introducción al Compliance: Nuevas salidas para juristas, comunicadores y financieros, correrá a cargo de Jorge Manrique de Lara (Ebisurn) y Bárbara Manrique de Lara (Forbes Magazine).

Posteriormente, la Sesión 2 se centrará en la Due Diligence e Identificación Digital: Cómo proteger a las empresas y prevenir delitos económicos, con las intervenciones de Ana Casero (dLocal), Víctor Escudero (Simur) y Guillermo Olmedo (Ebury). La Sesión 3 abordará la Comunicación de Riesgos y Reputación: La cara visible del Compliance, de la mano de Luis Alfonso Soria (WCA).

Como colofón, se celebrará una mesa redonda bajo el título Trabajar en Compliance: testimonios y consejos de profesionales, en la que participarán Paula Calderón (Simur), Laetitia Carbajo (Consultora) y Ana Casero Carrasco (dLocal), quienes compartirán sus experiencias y recomendaciones para desarrollar una carrera en este ámbito.

“Estas jornadas reflejan el compromiso de la Cátedra con la transferencia de conocimiento y la empleabilidad de nuestros estudiantes y profesionales. El Compliance ha dejado de ser una función exclusivamente legal para convertirse en un pilar estratégico que requiere un enfoque multidisciplinar”, ha señalado la dirección de la Cátedra en un comunicado.

Qué es la Cátedra Simur

La Cátedra Simur en Compliance y Comunicación Transparente y Responsable de la UMA tiene como objetivo promover la investigación, la docencia y la divulgación de las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo y comunicación corporativa responsable, actuando como un puente entre la universidad y el mundo empresarial.

El evento cuenta con la colaboración de la World Compliance Association (WCA), la Cátedra Fintech y la Cátedra Opplus.