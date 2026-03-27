Traslado del Cautivo y la Trinidad 2026: horario, recorrido y visita al Hospital Civil este Sábado de Pasión

Las claves nuevo Generado con IA El traslado del Cautivo y la Trinidad se celebrará el sábado 28 de marzo, con visita tradicional al Hospital Civil y la Misa del Alba. El recorrido comenzará a las 07:00 con la Misa del Alba en San Pablo, saliendo el cortejo a las 08:00 y llegando al Hospital Civil sobre las 10:30. El itinerario incluye paradas en el centro de salud Jesús Cautivo y la casa de hermandad de la Soledad de San Pablo, concluyendo en la casa de hermandad sobre las 13:00. La Banda de Cornetas y Tambores acompañará el primer tramo y la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad el resto; se realizará la tradicional ofrenda de claveles y un acto litúrgico especial en el hospital.

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad volverá a protagonizar este sábado, 28 de marzo uno de los traslados más emotivos de la Semana Santa malagueña, con su tradicional visita a los enfermos del Hospital Civil y su Misa del Alba.

La festiva jornada comenzará en La Trinidad a las 07.00 horas con la Misa del Alba en la parroquia de San Pablo. Una hora después, a las 08.00, tendrá lugar la salida del cortejo desde la plaza de San Pablo, iniciando un recorrido que llevará a las imágenes por calles del barrio de la Trinidad hasta su llegada al recinto hospitalario, prevista en torno a las 10.30 horas.

El itinerario discurrirá por plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria y la avenida Gálvez Ginachero hasta alcanzar la plaza del Hospital Civil, donde se vivirá uno de los momentos más especiales del traslado con la estación junto a los enfermos. Posteriormente, el cortejo continuará por avenida de Barcelona, La Regente y Sevilla, con parada en el centro de salud Jesús Cautivo, para seguir por calle Trinidad, donde visitará la casa de hermandad de la Soledad de San Pablo, antes de enfilar hacia la plaza de Jesús Cautivo y concluir en su casa de hermandad, en torno a las 13.00 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el tramo inicial, desde la salida hasta el Hospital Civil, mientras que la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad tomará el relevo desde el complejo hospitalario hasta el encierro.

Como es habitual, la cofradía volverá a organizar la tradicional ofrenda de claveles, invitando a los devotos a entregar sus flores para el Cautivo y la Virgen durante el recorrido. Desde la hermandad se insiste en seguir las indicaciones de los hermanos responsables y evitar arrojar ramos desde balcones y cierta distancia para prevenir daños en las imágenes.

Uno de los instantes más esperados volverá a ser la entrada de las andas en el interior del Hospital Civil, donde tendrá lugar un acto litúrgico presidido por el director espiritual, que incluirá la imposición de la medalla corporativa a los enfermos y la interpretación de varias saetas, en un encuentro precioso entre los sanitarios, que ocuparán los varales, y el Cautivo y la Trinidad.