El Carnaval de Málaga 2027 ya tiene fechas: el COAC comenzará el próximo 16 de enero y la calle, el 30

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LO ESENCIAL Las claves El Carnaval de Málaga 2027 adelanta sus fechas: las preliminares del concurso comenzarán el 16 de enero y la fiesta en la calle será del 30 de enero al 7 de febrero. Las inscripciones para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) estarán abiertas del 2 al 23 de noviembre de 2026. El concurso de agrupaciones se repartirá entre el Teatro de la ESAD para las preliminares y el Teatro Cervantes para las semifinales y la gran final del 29 de enero. La celebración se extenderá a los barrios con actividades en los distritos de El Perchel, Palma-Palmilla y El Palo entre enero y febrero.

No dará tiempo a sacarse el polvorón de la boca, ni casi despedir a sus Majestades de Oriente, cuando los malagueños ya tendrán el pito de caña en la boca. El Carnaval de Málaga 2027 se celebrará el próximo año mucho antes de lo habitual. Concretamente, el 16 de enero será la primera preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, mientras que del 30 de enero al 7 de febrero se celebrará en la calle.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha dado a conocer las fechas clave de la próxima edición, un calendario que se pone en marcha esta semana y que se alarga hasta mediados de febrero.

El primer acto será la presentación del pregón oficial y del cartel, este jueves 22 de octubre en la Fábrica de Cervezas Victoria. Un día después, el viernes 23, la Casa del Carnaval acogerá la presentación de los Pregoneros de la Cantera.

Plazos de inscripción

Las agrupaciones que quieran participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) podrán inscribirse del 2 al 23 de noviembre de 2026. Ese mismo día 23 se abrirá el plazo para la animación, que estará disponible hasta el 7 de diciembre.

Las inscripciones para Dios Momo y Diosa Drag Queen irán del 7 al 21 de diciembre. Entre medias, el domingo 13 de diciembre, La Caja Blanca será la sede del sorteo del COAC.

El concurso

El COAC se desarrollará del 16 al 29 de enero. Las preliminares tendrán lugar en el Teatro de la ESAD del 16 al 22 de enero, y el concurso pasará después al Teatro Cervantes, con las semifinales del 24 al 27 de enero y la gran final el viernes 29, la víspera del arranque oficial del Carnaval.

Carnaval en tu distrito

La fiesta también saldrá a los barrios con tres citas de “Carnaval en tu distrito”. La primera será el 23 de enero en El Perchel, la segunda el 6 de febrero en Palma-Palmilla y la última el 14 de febrero en El Palo, una semana después de la clausura.

El Carnaval de Málaga 2027 tiene a Cervezas Victoria como patrocinador principal. Lo organizan la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Delia Eventos.