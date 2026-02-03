Es oficial: la cuarta semifinal del COAC del Carnaval de Málaga se celebrará el jueves por el paso de la borrasca Leonardo

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha anunciado el aplazamiento de la semifinal del Concurso de Agrupaciones prevista para este miércoles ante la situación meteorológica adversa anunciada para la jornada, una situación sin precedentes en el concurso.

La decisión llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado el aviso rojo en la comarca de Ronda, donde se esperan precipitaciones muy intensas, con acumulados que podrían superar los 150 litros en 12 horas y los 200 en 24 horas desde la medianoche y a lo largo de todo el 4 de febrero. Aunque el nivel máximo de alerta se concentra en esa zona, las previsiones generales aconsejan extremar la prudencia tanto en los desplazamientos como en la celebración de actos públicos.

Casualmente durante esta cuarta semifinal actuaban grupos que vienen de fuera de la capital, como la comparsa de Villanueva de Algaidas o las murgas de Estepona-San Pedro, Almería, Arroyo de la Miel o la de la Línea de la Concepción.

El aplazamiento se ha acordado tras la coordinación con el Teatro Cervantes y el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, priorizando la seguridad de los componentes de las agrupaciones, del público asistente y del personal técnico. La semifinal suspendida se celebrará finalmente el jueves, mientras que el resto del calendario del concurso se mantiene sin cambios.

Asimismo, la Fundación ha informado de que la conferencia prevista para el jueves 5 de febrero también queda aplazada, a la espera de fijar una nueva fecha que será comunicada próximamente.

El presidente de la entidad, Luis Bermúdez, ha subrayado que ante un escenario meteorológico tan adverso, con avisos rojos activos en la provincia y previsiones de lluvias muy intensas, la única opción es actuar con responsabilidad. La seguridad, ha remarcado, debe situarse siempre por encima de cualquier calendario. Bermúdez ha agradecido además la comprensión y colaboración tanto de las instituciones implicadas como de las agrupaciones y del público.

Entradas

Las entradas serán válidas para el acceso sin que el usuario tenga que realizar cambio alguno.

En cuanto a las posibles devoluciones, la Fundación ha informado lo siguiente:

Si la adquisición se ha realizado por Internet, el usuario deberá enviar un e-mail solicitando la devolución al siguiente correo electrónico, jguzman@malagaprocultura.com

Si la compra de la entrada fue por taquilla, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1) Acudir a la taquilla del Teatro Cervantes. Tiene de plazo hasta que comience la cuarta semifinal.

2) Si el usuario acude el martes 3 de febrero, tendrá de plazo hasta las 19:00H

3) El miércoles 4 de febrero, el Teatro Cervantes estará cerrado por lo que no abrirá taquillas.

4) Si el usuario acude el 5 de febrero tiene el siguiente horario. Por la mañana de 11:00H a 14:30H y por la tarde de 18:00 a 19:00H. Siempre antes de que arranque la sesión.