COACMLG 2ª semifinal | Los apóstoles y los noctámbulos de Marbella roban su corazón a Málaga (y aprietan la competición)

Este lunes, bien podría calificarse como Lunes Santo después de lo vivido en el Teatro Cervantes de Málaga. Por esas tablas negras del templo azul pasaron apóstoles, monaguillos, y hasta el mismísimo papa en una misma noche gracias a la comparsa Los apóstoles, de la peña er Dito, y escrita por David Santiago; y Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez, la murga de los Leones.

Hablando de santidades, bendito sea el Teatro Cervantes cuando llega carnaval y se viste con las coplas que escriben plumas afiladas por febrero. Qué buen ambiente se vive en un patio de butacas vivo, muy vivo, gracias a la versión del himno del Carnaval de Málaga hecho con inteligencia artificial, que ha causado gran sensación desde su llegada el pasado año.

A veces te aturulla la cabeza, no vamos a engañar a nadie, y está feo que en un concurso donde la creatividad es un bastión se use la IA, pero es evidente que es un éxito que consigue tener al público entregado en los tiempos de montaje. Llego a casa y no soy capaz de quitármela de la cabeza. Ni la gente es capaz de no bailarla entre grupo y grupo. Es un aciertazo.

Esta segunda semifinal del COAC del Carnaval de Málaga comenzó a las 19.30 horas para lograr encajar en el cuadrante temporal a tres infantiles: dos romanceros firmados por Álvaro y Jesús Díaz Plaza, El poeta majareta de La Malagueta y Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga, y una murga infantil, Los que vienen de las pirámides. Tanto Álvaro como su hermano han brillado sobre el escenario una vez más, demostrando, en el caso del pequeño, que no conoce la vergüenza ni tiene intención.

Un montaje con las infantiles de la noche. Carnaval de Málaga

En el caso de Jesús, en cada pase me enternece más cómo cuida a su hermano soplándole letras, dándole agua, sujetándole las cosas... Él crea letras para que su hermano disfrute de su pasión. Es precioso. Asimismo, a ellos se sumaron esos egipcios que viven al lado de la Kalúa y el parque de bomberos... en las Pirámides. Tienen mucha guasa y vienen reivindicando "un carril para camellos" igual que el de las bicis. Murga infantil de la factoría de los Malagüitas, que se ha sumado a una cada vez más larga lista. Gracias por vuestro enorme trabajo y cuidar a la cantera.

Sobre las 20.35 comenzó la competición oficialmente y visto y comprobado está que el concurso sigue avanzando y en un año tan diferente en lo que a puntuación se refiere, sin arrastrar puntos desde preliminares como antiguamente, los grupos saben que las semifinales merecen más atención y cariño que nunca por su parte, ya que se juegan a una sola carta un espacio en la final del próximo viernes, 6 de febrero. Se han atado los machos, y mucho.

Los Apóstoles

'Los Apóstoles'. Carnaval de Málaga

La última vez que un componente de la peña Er Dito pisaba las tablas del Cervantes el pasado año fue vestido de pirata y recogiendo un primer premio en comparsas que, por cierto, este año han venido a intentar revalidar, bajo la propuesta de Los apóstoles. En su presentación defienden sus creencias en un carnaval personalizado en una feminidad. Aparecen en una catedral con vidrieras donde se reza al Málaga C.F.; a los espetos y a la farola; a leyendas de nuestro carnaval, como Javier Zumaquero y muchos otros; o también a la Virgen del Rocío y el Cautivo. Todos tienen cabida.

El carnaval, dicen, es palabra de Dios, y yo les diría que las palabras de David Santiago sí que son palabra de Dios. Que cuando él habla, los demás callamos y asumimos su relato. Qué dos enormes pasodobles ha traído David a Málaga. El primero, toda una declaración de amor a las mujeres de sus vidas, a través de una conversación con sus hijos. Pasodoble de nudito en la garganta y lleno de dulzura. Pero siendo David Santiago, evidentemente el segundo vino repleto de carga contra la clase política que ha pasado por Andalucía. Palos a derecha e izquierda en defensa de un nacionalismo andaluz con respecto al carácter identitario y reivindicativo.

"Los privilegios “pa” los vascos y los catalanes, con sus huevos en el Congreso, porque “pa” eso tienen la llave, la llave del poder, porque a esa gente no la engaña ni el PP ni el del capullo, y a la hora de votar es la primera que se envuelve en su bandera y va a muerte con lo suyo; si no fueras tan “vendía”, España estaría aquí “arrodillao”, cantando el himno de un pueblo, por fin blanco y verde, por fin blanco y verde, por fin “levantao”", cantaron.

En los cuplés, los comparsistas de la peña er Dito hablaron del pasado de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, a cuyos antiguos miembros mandan a pasear... Y el segundo, sobre Teresa Porras, con el que jugaron con Padilla como imitador de la concejala. Lo que este no se imaginaba es que Teresa Porras se encontraba en ese momento en el palco del Ayuntamiento de Málaga. Después de insinuar que suele ir borracha, al acabar la actuación le pidió perdón entre bambalinas con un abrazo entre risas.

El popurrí a nivel musical es una auténtica joya que suena al David Santiago de siempre. El grupo es una auténtica fantasía cantando. Han interpretado las letras mucho más comedidos, se agradece que no hayan venido tan gritados como en preliminares, porque el conjunto de voces luce muchísimo más en su conjunto. Dignísimos candidatos para la final del próximo viernes. Enhorabuena.

Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez

Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez. Carnaval de Málaga

Y lo dicho, de los apóstoles al papa y sus catorce monaguillos. Cuando salió la fumata blanca, Pepe León había anunciado que el grupo se iba a dar un año de descanso, pero el nombre del nuevo pontífice y su número fueron una señal de que tenían que volver al Carnaval de Málaga. La presentación es muy dinámica, en la línea de lo que pide siempre este grupo, cayendo el protagonismo principalmente sobre Pepe León, que lo da todo de principio a fin, siendo su punto fuerte la parodia haciendo referencias a otros grupos y al año pasado, cuando estuvieron a punto de ganar.

Respecto a la tanda de pasodobles, bastante original este grupo. Dedicaron el primero a Alba de El Palo, un icono de la fiesta que murió el pasado verano, y que tuvo una dura vida que trataba de olvidar entre bailes y carnaval. Igual que fue utilizada como objeto de humor en su día, así lo reconocen los propios murguistas, este lunes se la ha homenajeado sobre las tablas del Cervantes, con una gran ovación. Precisamente su foto preside la capilla 'a la malagueña' que se puede observar en el forillo.

El segundo, muy aplaudido también, a las aerolíneas que se aprovechan de desgracias como la de Adamuz para subir de forma descomunal sus precios. Lo fácil es hacer pasodobles emotivos sobre el accidente. Ellos se han manifestado contra las empresas que son basura aprovechándose de las víctimas. Majestuosamente bien tirado.

Pero lo que a ellos le puntúa más, esto son los cuplés. Apostaron por el metacarnaval. El primero fue al Yuyu, que el día de su preliminar también salió en Cádiz con un tipo de cardenales eligiendo al papa y poco más de una hora después apareció el 'Papa' León en el COAC de Málaga. Además, se ríen de la polémica surgida con el Molina en Cádiz el pasado año. "Cuando lo vi me iba a dar un Yuyu, me entró hasta hipo. Pues menos mal que fue el mismo día es que alucinas. Y menos mal que salió el Yuyu y no el Molina", cantaron.

De la misma forma, dedicaron un segundo cuplé a Luis Bermúdez, por dejar en breve la presidencia de la Fundación para centrarse en su labor como asesor en el Ayuntamiento de Málaga. Ya acumula varios palos de este tipo Bermúdez en su recta final como presidente de la Fundación del Carnaval tras encabezar hace ya unos años la Rebelión del Papelillo.

Dumbo

'Dumbo'. Carnaval de Málaga

Y desde Sevilla, llegó Dumbo. Una comparsa preciosa de principio a fin, centrada en la discriminación principalmente. Cantan de maravilla, pero el grupo no ha sabido jugar sus cartas este concurso. Ni una letra a Málaga en esta semifinal a la que imagino que no esperaban haber llegado y que les ha pillado de sorpresa.

Cabe recordar que llevan una intérprete de lenguaje de signos, lo que facilita la inclusión en el Carnaval de Málaga, que no haya barreras en nuestra fiesta, algo muy bonito y necesario.

El primer pasodoble fue para los recortes en la salud pública andaluza y más concretamente en los hospitales. Han tenido la mala suerte de que justo ese mismo día se ha puesto la primera del tercer hospital malagueño. El segundo, para recordar a las familias que la educación comienza en casa y que los maestros no deben ejercer precisamente como padres.

Los cuplés, de comparsa; y el popurrí se hace algo largo al ser un poco monótono en lo que a letra se refiere. Es un grupo de nivel, pero de volver el año que viene a Málaga, añadiría muchos más guiños a la ciudad. Ojalá sea así, porque cantan de lo lindo y me consta que tienen un malagueño en sus filas, Alejandro.

Los periféricos

'Los periféricos'. Carnaval de Málaga

La murga del Chino sí que pudo empezar esta vez con las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre el problema de la vivienda. Concretamente, el alcalde recomendaba Villanueva del Rosario como una buena opción para los jóvenes como punto de residencia. Y de ahí nace la idea del tipo de este grupo, que no es más que el alcalde de Málaga llevándose a malagueños en cajas al pueblo.

Me llevo la misma sensación de preliminares con este grupo. Siento que el tipo, que es espectacular y en la calle va a dar mucho juego, no termina de casar con el repertorio. Podrían sacarle mucho más partido al alcalde. Los pasodobles fueron en tono humorístico, considero que el que finaliza ofreciéndole a los guiris que están petando Casa Aranda que les coman el churro no es precisamente mi tipo de remate soñado. La finura brilla por su ausencia. Y el segundo va sobre miradas indeseadas en el gimnasio. Me han dejado los dos un poco fría.

Y en el caso de las cupletinas, de tres en tres, han cantado un poco de todo, como a la operación de nariz de Lucas, tema ultrarrecurrente; babyshowers; cocaína; vibradores... Creo que han llevado a las tablas un humor que, en líneas generales, pertenece a una etapa pasada

El popurrí es, sin duda, la mejor pieza del repertorio, con varios golpes y con una buena interpretación del grupo, que no vivió precisamente su mejor noche por la ausencia de un componente por motivos de salud. Desde aquí nuestros buenos deseos para su pronta recuperación.

El desvelo

'El desvelo'. Carnaval de Málaga

Y desde Marbella, la comparsa El desvelo. Unos noctámbulos enamorados de la noche cerraron la semifinal en lo que a la modalidad de comparsas se refiere... Y de qué manera. El elenco de voces que tiene esta comparsa es de verdaderos quilates, muy bien afinados y sostenidos.

Trajeron dos muy buenos pasodobles, el primero a la gestión de Moreno Bonilla y la privatización de la sanidad. Estructura muy original haciendo comparaciones bíblicas. "Por 30 sucias monedas la entregaste a lo privado. Y aunque en la calle se oyó. La voz de los sanitarios pidiendo una solución. El Sanedrín de San Telmo la sentencia confirmó. Como vulgar delincuente muera en la crucifixión... Judas Moreno Bonilla", reza su libreto.

Así, el segundo nos tocó la fibra a todos los que se dejan la piel por llevarles un trozo de carnaval a casa. A los comunicadores de la radio, la televisión y la prensa escrita y todos los que la conforman. "A tantos profesionales que además de compañeros, se sienten carnavaleros gracias por vuestro trabajo: por hacer que sea más grande el carnaval malagueño", dice la letra. Gracias, Guillermo; gracias, Manolín, por este bonito detalle.

Y en cuanto a cuplés, tengo que reconocer que solté una carcajada con el segundo, donde reconocen lo hortera que es el pantalón que llevan en el tipo. "Antes tenía, vergüenza y obligaciones...Y antes tenía dignidad hasta que me puse estos pantalones". La regla del buen carnavalero es reírse de uno mismo y luego con la gente. Pues ellos lo han hecho así. Más allá de lo pitillo y estampado de este pantalón, hay que decir que José Flores ha hecho un trabajazo con este tipo un año más, te guste más o menos la elección del

En el popurrí, que es precioso, notamos un cambio en la cuarteta final, que suena más a Málaga, más bonita "que una noche de amor" y todo ello con la música del himno del carnaval. Subidón de esta comparsa respecto a preliminares. Recordamos que puntuamos aquí... Enhorabuena, Marbella.

Peña carnavaleira, neymar que por bien no venga

'Peña Carnavaleira, neymar que por bien no venga'. Carnaval de Málaga

Y para acabar la noche, la Chirigota del Pitufo la armó bien grande. El teatro estaba medio vacío, pero los que estaban presentes conectaron bien con este grupo que transmite una energía apasionante. Qué sonrisas, qué divertidos, qué bien lo pasaron... Sin duda, lo mejor de este grupo es la energía y lo agradecidos que se muestran por estar en semifinales. Lástima de mi Málaga que no aprende a respetar en gran parte el trabajo de todos los grupos. Si compras tu entrada, trata de quedarte toda la noche.

Su primer pasodoble fue un canto contra el acoso escolar desde un enfoque bonito, todas las primeras veces que se pierde un niño que se quita la vida por acoso. Desde el primer beso, al 18 cumpleaños o el momento de llevar tu primer sueldo a casa y ver la sonrisa de tu madre. El segundo, un piropo a Málaga confesándole los nervios que siente por volver a cantarle, esta vez en el Cervantes. Buenísima ejecución de estos carnavaleiros y qué bonita música de pasodoble que, en una parte, te lleva a Río de Janeiro.

En los cuplés, esta murga se acuerda de la piscina de la clase política del Congreso, donde aseguran que se "cagarían" porque no puede haber más "mierda" metida. En el segundo hablan de los recortes de sanidad y dicen que acabaremos con el "sana, sana, culito de rana" cuando menos lo esperemos como sigan desvalijando, en palabras del autor, la sanidad pública. Algo flojos.

El popurrí está cargado de pegotes con unas músicas muy bien elegidas que te hacen bailar. Les propuse que añadieran papelillos a su final, porque eran una explosión de alegría... Y lo han cumplido. Pitufo, al final del todo, le decía a Málaga que volvería pronto a verla. Son conscientes de que la final del viernes está cara y que habían venido a disfrutar. Gracias por aportar tanto trabajo al Carnaval de Málaga, es un gustazo disfrutar la sonrisa que tenéis sobre las tablas.

Que ya estamos camino de la 3ª semifinal y yo con estos pelos. Qué rápido va el COAC, Málaga. ¡Viva el Carnaval de Málaga!