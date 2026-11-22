Tenía 25 años cuando empezó en la taquilla del Teatro Alameda de Málaga, y se quedó décadas. Vio pasar generaciones de público, compañías, estrenos y despedidas. Vio empezar miles de historias mucho antes de que se apagaran las luces de la sala.

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LO ESENCIAL Las claves Ricardo Núñez Pérez, histórico taquillero del Teatro Alameda de Málaga que continuó con Antonio Banderas en el Teatro del Soho, falleció el pasado 15 de octubre. Dedicó gran parte de su vida a atender a las distintas generaciones de espectadores, orientando y recomendando funciones desde la ventanilla. Tras sufrir un ictus que le apartó de su puesto, su hija Patricia Núñez Cueto tomó el relevo e ingresó en el equipo del teatro. El texto rinde homenaje a su memoria y reivindica la labor fundamental de los trabajadores entre bambalinas e imprescindibles para el espectáculo.

Hay gente que forma parte de la historia de un teatro sin haber pisado nunca su escenario. No recibe aplausos, no sale en los programas de mano, no aparece en las fotos de los estrenos. Y sin embargo es la primera cara que ve el espectador cuando decide que quiere que le cuenten una historia.

Ricardo Núñez Pérez fue una de esas personas.

Tenía 25 años cuando empezó en la taquilla del Teatro Alameda de Málaga, y se quedó décadas. Vio pasar generaciones de público, compañías, estrenos y despedidas. Vio empezar miles de historias mucho antes de que se apagaran las luces de la sala.

Su escenario era una ventanilla. Su herramienta, la conversación. Atendía, escuchaba, orientaba, recomendaba y, cuando hacía falta, convencía a quien dudaba de si aquella función merecía una oportunidad. Porque vender una entrada no es solo cambiar un papel por dinero. A veces es despertar una curiosidad o empujar a alguien a descubrir lo que aún no conoce.

Cuando Antonio Banderas se hizo con el Alameda y arrancó la etapa que acabaría siendo el Teatro del Soho CaixaBank, era fácil pensar que el personal cambiaría entero. Ricardo siguió en su puesto. Era ya parte de la memoria y de la identidad de aquella casa, y alguien lo tuvo claro.

Después llegó un ictus que le impidió seguir trabajando. Pero hay historias que encuentran cómo continuar. Ricardo y Juana Cueto Ranea tuvieron una hija, Patricia Núñez Cueto, y cuando su padre ya no pudo volver a la taquilla, ella se incorporó al equipo. Hoy sigue, a su manera, una historia que empezó mucho antes de que el Soho abriera sus puertas.

Ricardo falleció el pasado 15 de octubre. Su nombre merece un sitio en la memoria de nuestro teatro.

Las artes escénicas no se sostienen solo sobre quienes salen a escena. Hacen falta quienes venden las entradas, acomodan al público, limpian la sala, montan la escenografía, ajustan una luz o esperan entre bambalinas a que todo esté listo. Oficios que parecen secundarios y sin los cuales el espectáculo, sencillamente, no ocurre.

Nunca sabremos cuánta gente descubrió el teatro después de charlar con Ricardo. Cuántas veces consiguió que alguien se llevara una entrada que no pensaba comprar. Cuántos espectadores se toparon en aquella ventanilla con algo más que un empleado: alguien que conocía su trabajo, su teatro y a su público.

Solemos creer que el teatro empieza cuando se abre el telón. Empieza antes, en una taquilla, con alguien que nos pregunta qué nos apetece ver y nos ayuda a decidir.

Ricardo dedicó buena parte de su vida a eso: abrir, desde un espacio mínimo, la puerta a los sueños de los demás. Y aunque jamás oyera un aplauso desde el escenario, también formó parte del espectáculo.

Que no se nos olvide.