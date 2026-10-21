Netflix vuelve a confiar en Javier Castillo y ya graba la adaptación de 'El susurro del fuego': Inma Cuesta encabeza el elenco

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LO ESENCIAL Las claves Netflix y Javier Castillo adaptarán 'El susurro del fuego' en una miniserie de cuatro episodios que ya se está grabando en Tenerife y Madrid. Es la primera obra del autor ambientada en España, centrada en la misteriosa desaparición de una joven astrofísica en el Parque Nacional del Teide. La actriz Inma Cuesta encabeza el reparto principal de la producción, que corre a cargo de Atípica Films con la dirección de Laura Alvea y José Ortuño. Esta es la cuarta novela de Castillo adaptada por la plataforma tras los éxitos internacionales cosechados por 'La chica de nieve', 'El juego del alma' y 'El cuco de cristal'.

El Parque Nacional del Teide será el escenario de la próxima serie sobre una adaptación del malagueño Javier Castillo en Netflix.

La plataforma y el propio autor han confirmado este miércoles la adaptación de El susurro del fuego, el thriller que el escritor malagueño publicó en octubre de 2025, y que las cámaras ya han empezado a grabar en Tenerife, la isla donde sucede la novela.

La historia llegará a la pantalla en formato de miniserie, con cuatro episodios. Será la cuarta adaptación de una obra de Castillo en Netflix, después de ‘La chica de nieve’, ‘El juego del alma’ y ‘El cuco de cristal’.

El autor ha compartido la noticia en sus redes sociales con un mensaje lleno de ilusión. “Cuarta adaptación de una de mis historias y no puedo estar más agradecido”, ha escrito Castillo, que también ha dado las gracias a la plataforma “por abrazar el alma" de sus creaciones.

La novela, la octava de su carrera, tiene una particularidad que la separa del resto de su obra. Es la primera que Castillo sitúa en España. La historia transcurre en Tenerife en 2019, adonde viajan los mellizos Mario y Laura Ardoz. Él acaba de recibir su última sesión de quimioterapia y ella ve en ese viaje la manera de empezar de nuevo tras el cáncer.

Una recaída obliga a Mario a pasar un par de días ingresado en el hospital. Cuando sale, su hermana ha desaparecido. Netflix resume la serie como la historia de Laura, una joven astrofísica cuyo cuerpo aparece en el Parque Nacional del Teide.

Esa ambientación ahorra a los guionistas un trabajo que sí tuvieron que hacer en las adaptaciones anteriores. ‘La chica de nieve’ y ‘El cuco de cristal’ trasladaron a Málaga y a Extremadura historias que Castillo había situado en Estados Unidos. Esta vez la serie se graba en los escenarios originales del relato, con el Teide como uno de los principales, además de en distintas localizaciones de Madrid.

La dirección corre a cargo de Laura Alvea y José Ortuño, y el guion lleva la firma de Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig. La producción vuelve a ser de Atípica Films, responsable de todas las series basadas en sus libros, a la que el escritor se refiere en su publicación como “mi familia”. Alberto Félez y Cristina Sutherland firman la producción ejecutiva.

Inma Cuesta encabeza el reparto junto a Alejandro García, que ya participó en el reparto de 'El cuco de cristal', Iván Pellicer, Zoe Bonafonte y Alicia Armenteros. García y Armenteros repiten en el universo de Castillo tras su paso por ‘El cuco de cristal’. Completan el elenco Guillermo Bedward, Nico Romero y Jaime Zataraín, entre otros.

Castillo presenta a todos ellos en su mensaje como “un cast que ya se siente como un temblor de tierra”, y admite que se deja fuera “a un montón más”.

Netflix vuelve así a una fórmula que le ha dado resultados. Todas las series basadas en las novelas del malagueño han sido número 1 en España, y la primera temporada de ‘La chica de nieve’ llegó a liderar la lista de series más vistas de la plataforma en todo el mundo. Con este proyecto suma otro título español con recorrido internacional a su catálogo.

Por ahora no hay fecha de estreno. Netflix no ha concretado cuándo llegará la miniserie a la plataforma.

Castillo debutó en 2017 con ‘El día que se perdió la cordura’ y ha vendido más de 2,5 millones de ejemplares. Cuando presentó ‘El susurro del fuego’ explicó que la idea de situarla en Tenerife le surgió durante un viaje con su familia a la isla, que le pareció el lugar perfecto para la historia.

Mientras la serie avanza en Tenerife, Castillo ya tiene fecha para su siguiente novela. El escritor anunció en septiembre en sus redes sociales que su próximo libro se titulará ‘Espinas en el aire’ y llegará a las librerías de toda España el 24 de noviembre. Será su novela número 9, una historia a la que lleva dando forma unos 4 años y que el propio autor describe como “un gigantesco salto en todo lo que he escrito”.