Maison Mesa celebra una década de creación con una retrospectiva en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acogerá la exposición "Maison Mesa: Emotional Fashion" del 3 de septiembre al 15 de noviembre, repasando una década de la firma de Juan Carlos Mesa y Sandy García. La retrospectiva explora las ideas, personajes y emociones que han definido el universo creativo de Maison Mesa, alejándose de un simple recorrido cronológico. La muestra incluye prendas intervenidas por artistas como Jesús Arrúe, Lara Padilla y Juan Antonio Tinte, y destaca la colaboración con artesanos y productores locales. Un documental dirigido por Miguel Thevirum acompaña la exposición, mostrando el proceso creativo y humano detrás de Maison Mesa.

El Museo del Automóvil y la Moda (MAM) de Málaga acogerá desde el próximo 3 de septiembre y hasta el 15 de noviembre la exposición "Maison Mesa: Emotional Fashion", una retrospectiva que repasa una década de trabajo de la firma española fundada por el diseñador Juan Carlos Mesa junto a Sandy García.

La muestra llega precedida de un encuentro más íntimo. El 1 de septiembre, Mesa protagonizará una sesión de "Meet The Artist" en el Only YOU Hotel Málaga, pensada como antesala de la inauguración oficial en el museo malagueño.

Lejos de plantearse como un simple recorrido cronológico, la exposición propone un viaje por las ideas, los personajes y las emociones que han dado forma al universo creativo de Maison Mesa.

La firma sostiene que sus colecciones no nacen de una prenda, sino de una historia, una película, una obra de arte o una obsesión que, tras un proceso de investigación y trabajo artesanal, termina traducida en volúmenes y siluetas.

Los propios fundadores han descrito esta primera retrospectiva como la culminación de un ciclo. Diez años de marca y más de tres décadas de carrera de Mesa en el sector, que ahora se ofrecen al público desde una mirada "más lenta y reflexiva", sin prisas para observar cada pieza expuesta.

Referencias como Mae West, el imaginario de "Blade Runner" o artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Jeff Koons han marcado el lenguaje de colecciones como "No Soy Ningún Ángel", "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?", "The Passion of Lovers" o "Das Cabinet", varias de las cuales tendrán presencia en la muestra.

Uno de los apartados más singulares de la exposición reúne piezas de Maison Mesa intervenidas por los artistas Jesús Arrúe, Lara Padilla y Juan Antonio Tinte. El resultado son prendas híbridas que, sin perder su condición de vestuario, incorporan una nueva capa artística y narrativa, en línea con la vocación de la firma de dialogar con otras disciplinas creativas.

La exposición también pone el foco en la red de colaboradores con los que Maison Mesa comparte su apuesta por la artesanía y la producción de proximidad. Entre ellas figuran el punto y los productos gourmet de El Tío Claus, las alpargatas de Casteller, el trabajo en punto de Perssam, las sandalias de piel trenzada de Pons Quintana, los bolsos de Anabella Boffa, las joyas de Lisi Fracchia y las piezas de vidrio de Susana Martín. El proyecto cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga.

La muestra se completa con la proyección de un documental dirigido por Miguel Thevirum, que se adentra en el proceso creativo de la firma: desde el origen de las ideas hasta el trabajo de taller y la preparación de los desfiles. La pieza audiovisual busca mostrar el lado más humano de Maison Mesa y cómo una idea termina convertida en experiencia.