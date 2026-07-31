El universo creativo de Andrés Mérida en una gran retrospectiva con más de 100 obras
El Museo de Ceuta acoge hasta el 28 de agosto una exposición del artista malagueño de adopción.
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Las claves
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El Museo de Ceuta acoge una gran retrospectiva de Andrés Mérida con 106 obras creadas entre 2011 y 2026.
La exposición, titulada 'Camino a la diferencia', muestra cuadros de colecciones privadas y del propio artista, incluyendo dibujo, obra digital y técnicas tradicionales.
La obra de Mérida está marcada por referencias al flamenco, el vino, el mundo taurino y experiencias internacionales en ciudades como Nueva York, Francia y Holanda.
Junto a la exposición se ha estrenado un documental homónimo sobre la trayectoria personal y artística del pintor.
Si le gusta la pintura del artista malagueño de adopción Andrés Mérida tiene una oportunidad única.
El autor expone 106 obras realizadas entre 2011 y 2026 en una retrospectiva llamada Camino a la diferencia.
Eso sí, es en el Museo de Ceuta, aunque está a solo media hora en helicóptero desde el aeropuerto de Málaga y es una buena oportunidad también para conocer esta bonita ciudad.
La exposición estará abierta hasta el 28 de agosto de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 y los domingos y festivos de 11:00 a 14:00.
Mérida nació en Algeciras pero lleva en Málaga desde los 6 años. Esta retrospectiva es una de las más grandes de su carrera artística, que es conocida tanto a escala nacional como internacional.
Hay cuadros procedentes de colecciones privadas y obras del propio artista. El recorrido incluye dibujo, obra digital impresa y obra tradicional —óleo y técnicas mixtas—, reflejando la versatilidad de este creador.
Su obra profundamente está profundamente ligada a la cultura mediterránea, con referencias al flamenco, el vino o el mundo taurino.
También hay referencias a momentos que ha vivido en el extranjero, en ciudades como Nueva York o en países como Francia y Holanda.
“Estoy en un momento profesional de plenitud y esta exposición recoge mi recorrido artístico y vital de los últimos 15 años, he desarrollado un código visual propio que ha evolucionado conmigo, y que queda reflejado en esta retrospectiva”, afirma Mérida.
Además de la exposición se ha estrenado un documental titulado igual que la retrospectiva que habla sobre su trayectoria personal y artística.