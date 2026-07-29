Así será la temporada 2026/2027 en el Teatro del Soho: nueva artista residente y más de 40 espectáculos

Las claves

Las claves Generado con IA El Teatro del Soho CaixaBank presenta para 2026/2027 más de 40 espectáculos, incluyendo teatro, danza, música y circo. Alessandra García será la nueva artista residente de la temporada, estrenando su obra '¿Tú sabes lo que es una posidonia?' y participando con otros montajes. Destacan nombres como José Sacristán, Javier Cámara, José María Pou, Charo López, Pepón Nieto y María Adánez en la programación. La temporada incluye grandes producciones como 'Misery', 'Rey Lear', musicales como 'Six' y 'Houdini', y festivales como el TIP TOE de danza internacional.

El Teatro del Soho CaixaBank encara su octava temporada. Más de 40 espectáculos ocuparán el escenario de la calle Córdoba entre septiembre de 2026 y julio de 2027, con nombres propios que van desde José Sacristán hasta Javier Cámara, pasando por José María Pou, Charo López, Carlos Hipólito, Pepón Nieto, María Adánez o Marta Nieto.

La presentación ha reunido a la directora del teatro, Aurora Rosales, junto al director musical Arturo Díez Boscovich, la actriz y dramaturga malagueña Alessandra García y Enrique Sánchez, en representación de CaixaBank.

Una de las grandes novedades de este curso es la incorporación de Alessandra García como artista residente del Soho durante toda la temporada. La dramaturga malagueña, ganadora de un Premio Max y directora del Festival Autóctonxs by San Miguel, estrenará en el teatro su nueva producción, ¿Tú sabes lo que es una posidonia?, del 24 al 27 de septiembre, y regresará el 1 y 2 de enero con uno de sus trabajos más celebrados, Mujer en cinta de correr sobre fondo negro.

La propia artista ha reconocido la ilusión que le supone "habitar el Soho durante todo el año" y ha avanzado que su nuevo espectáculo será "una conversación íntima con el teatro" que marcará un antes y un después en su manera de entender el arte.

Carmen Conesa se pondrá al frente de una adaptación de Misery, el clásico de terror de Stephen King, mientras Carlos Hipólito encabeza Largo viaje hacia la noche. José Sacristán vuelve a las tablas del Soho con su monólogo El Hijo de la Cómica, homenaje a Fernando Fernán Gómez, y José María Pou dará vida a Roald Dahl en Gigante, el éxito londinense reconocido con tres premios Olivier.

Noviembre traerá el debut de Javier Cámara en el escenario del Soho con Verborrea, bajo la dirección de Pablo Remón, además del regreso del teatro clásico americano con Panorama desde el puente, de Arthur Miller, protagonizada por José Luis García Pérez y María Adánez. El mes se cerrará con una propuesta muy distinta: El Gran Gatsby - El Show, una fusión de danza y jazz inspirada en la novela de F. Scott Fitzgerald.

La Navidad tendrá dos propuestas. Por una parte, el concierto-espectáculo Navidad en el Soho: Un cuento musical, con puesta en escena de Antonio Banderas y la orquesta Larios Pop del Soho, y el espectáculo circense Duck Pond, de la compañía australiana Circa, una relectura acrobática de El lago de los cisnes.

Ya en 2027, la comedia La pasión infinita, con Pepón Nieto a la cabeza de un reparto que completan Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad, dará paso a un mes de febrero repleto de obras. Charo López rendirá tributo a Gloria Fuertes, Rosalía de Castro y Santa Teresa de Jesús en su recital Poesía de Mujer, y el Soho estrenará en absoluto dos producciones: Blanca Nieves, de la compañía malagueña El Espejo Negro, y semanas más tarde Rey Lear, de William Shakespeare, con dirección del británico Declan Donnellan y Lluís Homar como protagonista, en una coproducción internacional junto a LAZONA, Cheek by Jowl, Teatro de la Abadía y el Teatro San Martín de Buenos Aires.

Tras el tradicional Concierto de Cuaresma, el Soho celebrará la segunda edición de su Festival Internacional de Danza TIP TOE, dirigido por Lucía Lacarra, que reunirá compañías de Países Bajos, Estados Unidos, Suiza y España.

Abril también dejará espacio para la copla, con Pedro Casablanc encarnando a Rafael de León en El otro del 27, y para el teatro juvenil, con el estreno de La vida de Pi a cargo de LaJoven.

La música sinfónica española protagonizará mayo con el concierto Pentagrama Español, en el que más de 60 músicos interpretarán piezas de Manuel de Falla, Antón García Abril y Emmanuel Chabrier.

Y el cierre de temporada, en julio, llegará marcado por los musicales Six y Houdini, y el concierto Estrellas del Soho, un repaso a los cinco musicales dirigidos por Antonio Banderas —A Chorus Line, Company, Tocando Nuestra Canción, Gypsy y Godspell— con la orquesta Larios Pop del Soho como hilo conductor.

La programación se completará, como en años anteriores, con el ciclo de Flamenco en el Soho y la quinta edición de Autóctonxs by San Miguel.

Espectáculos de la temporada 2026/2027