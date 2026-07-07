La temporada del Teatro del Soho CaixaBank llega a su fin: se despiden con los clásicos del compositor George Gershwin

Las claves

Las claves Generado con IA El Teatro del Soho CaixaBank despide su temporada con el concierto 'Gershwin in blue', dirigido por Arturo Díez Boscovich y la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho. El pianista malagueño Marcos Castilla, de 19 años, será el solista en piezas emblemáticas como 'Rhapsody in Blue', acompañado por 65 músicos. El programa incluye fragmentos de 'An American in Paris', 'Rhapsody in Blue' y la ópera 'Porgy and Bess', con dirección artística de Antonio Banderas. Coincidiendo con el concierto, se lanza el disco 'Gershwin in blue', grabado en vivo en 2023 y disponible en plataformas digitales.

Gershwin in blue regresa al Teatro de Soho CaixaBank. El maestro Arturo Díez Boscovich al frente de la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho será el encargado de despedir la temporada en el teatro, interpretando algunos de los clásicos más sonados del compositor norteamericano más revolucionario: George Gershwin. Considerado como un verdadero icono musical, el autor conjugó elementos de la música jazz y popular con formas sinfónicas.

Su música conectó de inmediato con la sociedad norteamericana de los llamados “felices años veinte” del siglo pasado, elevando a Gershwin como uno de los compositores más influyentes de su tiempo, según han informado en un comunicado.

Los días 18 y 19 de julio, el público podrá disfrutar de emblemáticas composiciones como la obertura de An American in Paris o Rhapsody in Blue, una partitura sugerente que nos transportará hacia la ciudad de Nueva York y a la época del jazz.

El programa incluirá fragmentos de su única ópera Porgy and Bess, una de sus obras más aclamadas, que contiene el famoso número musical Summertime.

El concierto Gershwin in blue también contará con el excepcional talento del joven malagueño Marcos Castilla como piano solista.

Con tan solo 19 años interpretará la pieza Rhapsody in Blue arropado por los 65 músicos de la Larios Pop del Soho.

Esta será la tercera actuación del pianista en el Soho, bajo la dirección musical de Boscovich, mientras compagina sus estudios en la prestigiosa universidad Bard College Conservatory of Music de Nueva York.

Como ya es tradición en las grandes producciones de la orquesta, la presentación contará con la dirección artística de Antonio Banderas. La propuesta se enriquecerá con elementos visuales y una narrativa teatral que marcan un factor diferencial con conciertos más tradicionales.

El 18 de julio la función es a las 19.00 horas y el domingo 19 de julio será matinal a las 12.00 horas.

A la venta el disco del concierto Gershwin in blue

Esta gran cita coincide con el lanzamiento oficial del disco Gershwin in blue, un trabajo discográfico que reúne el programa musical de este concierto grabado en vivo en 2023 por la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho y el piano solista Marcos Castilla.

Producido por Soho Sounds Records, el sello discográfico del teatro impulsado por Antonio Banderas, este lanzamiento supone el tercer álbum de la discográfica, consolidando su firme compromiso con la calidad y la excelencia en cada una de sus producciones.

Tal y como describe el propio Antonio Banderas sobre este programa musical: “Quizá, el verdadero secreto de Gershwin sea no elegir entre la calle y el teatro, entre lo popular y lo clásico, sino permitir que todos esos mundos convivan.

"En Rhapsody in Blue, aquel célebre deslizamiento inicial del clarinete parecía anunciar un nuevo lenguaje. En An American in Paris, la ciudad misma se convierte en música. Y en Porgy and Bess, su obra más ambiciosa, Gershwin reunió ópera, jazz y tradición afroamericana en una partitura de extraordinaria riqueza”, señala el malagueño.

El álbum puede escucharse online en todas las plataformas digitales.