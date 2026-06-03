La película malagueña 'Back in time!', de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón, ganadora del Get Back! Music Doc Fest

Las claves

Las claves Generado con IA La película malagueña 'Back in time!', codirigida por Manuel Bellido y Sigfrid Monleón, ha ganado el Get Back! Music Doc Fest en Madrid. El documental reúne testimonios de músicos, pintores, escritores y empresarios que transformaron Torremolinos en un referente cultural del rock en los años sesenta. 'Back in time!' reflexiona sobre el paso del tiempo y rinde homenaje a la generación cosmopolita que vivió la modernización de España bajo la dictadura franquista. La producción cuenta con el apoyo de Canal Sur TV, el Ayuntamiento de Torremolinos y la Diputación de Málaga, y ha superado a otros documentales de gran renombre en el certamen.

Una veintena de músicos, pintores, escritores, periodistas y empresarios que cambiaron el destino de sus vidas y de Torremolinos a principio de la década de los años sesenta se reúnen en la gran pantalla para protagonizar la película malagueña Back in time!, codirigida por Manuel Bellido y Sigfrid Monleón que ha sido la gran ganadora del Get Back! Music Doc Fest, un certamen cinematográfico especializado en documentales musicales y videoclips.

La película cuenta con testimonios directos de aquellos que convirtieron esta zona de la Costa del Sol, entonces incipiente, en un verdadero yacimiento de la cultura del rock en plena dictadura franquista, según han explicado en un comunicado.

Back in time! busca hacer una reflexión sobre el paso y el peso del tiempo en quienes lideraron la modernidad en España y después fueron olvidados. Al mismo tiempo trata de ser un homenaje a aquella generación cosmopolita que se asentó en Torremolinos para tener su propia vida dentro de una libertad vigilada en una sociedad reprimida que empezaba a cambiar, aunque muy lentamente.

Entre sus protagonistas, figuran Teddy Bautista (Los Ídolos, Los Canarios), Félix Arribas (Los Silver), Ángel y Diego Ruiz Geniz (Storm), Adolfo Rodríguez (Los Íberos, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán), Carlos Jaime (Los Rocking Boys), Pepe Sánchez, El Saxo (Gong), Rafael Olaegui (Los Soñadores), el pintor Lars Pranger, la pintora Madeleine Edberg, el periodista Manolo J., el empresario Manuel Ruiz y Remi Fernández Campoy, propietaria de Discos Mi-Sol.

El primer premio en el Get Back! Music Doc Fest, en Madrid, es un impulso importante para Back in time! después de la premiere, fuera de concurso, en el Festival de Málaga, el pasado mes de marzo, donde fue largamente aplaudida en el Teatro Cine Echegaray, lleno por completo.

Back in time! está producida por el cordobés Antonio Hens, a través de la empresa malagueña Malas Compañías, con el apoyo económico de Canal Sur TV, Ayuntamiento de Torremolinos y Diputación de Málaga.

Este triunfo es "un formidable impulso para este documental", según han informado. Además, destacan que el largometraje ha competido frente a obras de gran renombre y presupuesto como Hasta que me quede sin voz, protagonizada por Leiva, Hombre bala, con Mikel Erentxun, y Serás Farruquito, centrada en la vida, caída y redención de uno de los mejores bailaores de todos los tiempos.

Por último, en el jurado oficial que ha concedido los premios figuran, entre otros nombres, Fernando Navarro, periodista del El País, y la prestigiosa cineasta y gestora cultural Paloma Concejero.