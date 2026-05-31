Una guitarra, espetos y un "viva Málaga": El Kanka deja huella en el Parque del Oeste y en los vecinos de su barrio

Las claves

Las claves Generado con IA El Kanka sorprendió a sus vecinos con un concierto gratuito en el Parque del Oeste, donde además fue homenajeado con un mural en su honor. Durante su gira sorpresa por Málaga, El Kanka realizó actuaciones en tres barrios: Parque Mediterráneo, El Palo y Teatinos, interpretando temas de su último disco y clásicos elegidos por el público. La iniciativa forma parte del ciclo #6veceselkanka, que incluye conciertos en el Teatro Cervantes y actividades en mercados y comercios locales para promover la cultura y el comercio malagueños. Entre las acciones destaca el concurso para seleccionar a seis músicos teloneros y sorteos de entradas y cestas de productos en mercados municipales.

Este sábado, Juan Gómez Canca, más conocido en el mundo artístico como El Kanka, hizo su particular vuelta a Málaga con su música como vehículo protagonista. En una de las locuras del artista y su equipo, organizaron tres conciertos sorpresa por barrios de la ciudad, comenzando en su barrio, Parque Mediterráneo, para después acudir a El Palo y, finalmente, acabar en Teatinos.

Aunque todas las paradas fueron especiales, pues se vivieron momentos preciosos con el ambiente sano que caracteriza a los seguidores del artista, la primera de sus actuaciones, a unos metros de la que fuera su casa, se convirtió en algo mágico, ya que el artista se encontró en el Parque del Oeste con viejos amigos y vecinos a los que no veía desde hacía años.

Para colmo, su equipo le había preparado una gran sorpresa: un mural de gran tamaño que permanecerá para siempre en el parque que tantas veces recorrió de chaval.

Ubicado en una de las entradas de Realenga de San Luis, se puede observar dibujada una guitarra y una jábega junto a un cartel que pone "Pa' la playa", un guiño a los vecinos de la zona oeste, que atraviesan este parque durante el verano para llegar hasta la Misericordia.

Además, en el mural, realizado por Tenis Graffiti y Silvia Watercolor, se puede leer también 'Donde siempre vuelvo, de donde nunca me fui', una frase que su equipo pidió a El Kanka sin darle ningún contexto sobre para qué iba a ir destinada.

Cuando llegó a la cita, Juan no se creía lo que estaba viendo, llegando incluso a firmar el mural con un "Viva Málaga". En palabras a EL ESPAÑOL de Málaga, el artista confesó tener una sensación "rara", una mezcla de emoción con nostalgia.

"He estado pasando por sitios por los que hacía tiempo que no pasaba, me ha recordado a mi infancia, me han venido recuerdos de cosas tristes y cosas alegres, en fin, algo muy bonito, el concierto ha sido muy especial", contaba el artista antes de salir a la carrera hacia la segunda parada de su tourné.

Respecto a los conciertos, el cantautor malagueño interpretó cuatro temas en cada barrio, siendo el primero de su último disco, La calma, y el resto, casi a la elección del público presente. En el caso del Parque del Oeste, el artista cantó Andalucía, Para quedarte, Por tu olor y Pensando en ti.

Niños merendaban helados y hasta arándanos mientras aplaudían, mascotas atendían al artista felices porque el paseo se había alargado gracias al cantante y los seguidores del artista coreaban cada una de sus canciones con lágrimas en los ojos. "Es un detallazo lo que ha hecho, nadie canta así gratis en un parque. Es el mejor", decía una de ellas a preguntas de este periódico.

Una imagen del concierto.

Según relató el propio Kanka al público, tras cantar las cuatro canciones, habría apenas 8 minutos para sacar fotos y conversar de lo que quisieran, pues tenían medido, literalmente de reloj, cuánto tardaba su equipo en montar y desmontar cables, altavoces y micrófonos. "¡Esto es lo mejor que tengo, dadle un aplauso!", pedía el artista a sus fans, orgulloso del equipo que tiene y demostrando una vez más lo humilde que es.

El malagueño cumplió con crecer en la atención a su público superando incluso esos ocho minutos de reloj que tenían cronometrados. Llamativa fue la presencia entre el público de niños con sus familias, pero también personas mayores, que agradecían al artista lo "felices" que les hacía su música.

Todas estas acciones van enmarcadas en el ciclo de las seis noches de conciertos que le esperan en el Cervantes los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio, y se desarrollan por toda la ciudad bajo el lema #6veceselkanka, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, entidades y asociaciones, con sorpresas que el artista va desvelando en su web y sus redes sociales.

La primera iniciativa anunciada fue #Los6delKanka, una convocatoria junto al Área de Juventud para encontrar a seis músicos que ejerzan de teloneros en cada una de las seis veladas.

Los doce finalistas, dados a conocer el 21 de mayo a través de las redes del propio Kanka y del Área de Juventud, actuarán el 1 de junio en La Caja Blanca, en una jornada con presencia del artista de la que saldrán los seis nombres ganadores.

Además, también apuesta por el comercio local, y de la mano del Área de Comercio se han organizado varias propuestas para impulsar los clásicos mercados municipales.

En el de Huelin, quien gaste un mínimo de 10 euros podrá llevarse una cesta valorada en 100 euros con productos del propio mercado, en un sorteo que se celebrará el día 13.

Además, en cinco mercados municipales se sorteará una entrada doble cada uno para los conciertos del Cervantes —Huelin (lunes 8), El Carmen (martes 9), Salamanca (miércoles 10), El Palo (viernes 12) y Bailén (sábado 13)—, a las que se suman dos entradas dobles más para el domingo 14 a través de la web yocomproenmalaga.com, hasta sumar siete entradas dobles.

Los mercados de Salamanca, El Carmen y Huelin lucen estos días vinilos y frases de sus canciones con códigos QR para escucharlas, y los días 6 y 13 de junio, de 11.00 a 13.00 h, habrá un micro abierto en el Mercado de Bailén para quien quiera cantar una versión de un tema del malagueño y otro de libre elección.

A todo ello se añade, del 1 al 14 de junio, una ruta por más de 40 comercios y bares del centro histórico identificados con el cartel "Aquí suena El Kanka": cada compra o consumición da derecho a una pegatina en un pasaporte que, al reunir doce antes del 15 de junio, se canjea por regalos, en una iniciativa impulsada junto a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Cervezas Victoria.