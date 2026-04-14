El autor de 'Trainspotting' y Alan Hollinghurst, estrellas de la Feria del Libro más ambiciosa de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Feria del Libro de Málaga celebrará su 55ª edición del 30 de abril al 10 de mayo con 71 casetas, el mayor número de su historia. Autores internacionales como Irvine Welsh, Alan Hollinghurst y Martín Caparrós participarán en el evento, que amplía su programación y espacios. El Auditorio Eduardo Ocón se incorpora como nueva sede para grandes encuentros, sumándose a otros espacios emblemáticos de la ciudad. La feria contará con un ciclo juvenil, homenajeará a la revista Litoral y aplicará un 10% de descuento en la compra de libros.

La Feria del Libro de Málaga (FLM) cumple 55 ediciones en su mejor momento de forma. El evento, que regresará al Paseo del Parque del 30 de abril al 10 de mayo, ha presentado este martes una programación que no solo crece en espacio y número de expositores, sino que internacionaliza su propuesta con autores de culto y expande sus fronteras físicas hacia el Auditorio Eduardo Ocón.

Por tercer año consecutivo, el corazón verde de la ciudad será el epicentro de las letras. Esta edición contará con 71 casetas de librerías y editoriales, lo que supone un incremento de casi el 10% respecto al año anterior y la cifra más alta en los 55 años de historia de la feria.

Acto de presentación de la Feria del Libro de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La gran novedad logística es la incorporación del Auditorio Eduardo Ocón como sede de los grandes encuentros con el público, sumándose a espacios ya consolidados como el Patio de Banderas del Ayuntamiento, el Rectorado de la UMA y el Centro Cultural Fundación Unicaja.

El cartel más internacional: De Escocia a Argentina

La 55ª edición marca un hito en su nómina de invitados. Málaga recibirá a figuras de la talla de:

Irvine Welsh : El autor escocés de la icónica Trainspotting presentará su nueva obra, Los cuchillos largos.

: El autor escocés de la icónica Trainspotting presentará su nueva obra, Los cuchillos largos. Alan Hollinghurst : El prestigioso ganador del Booker Prize llega con Nuestras veladas.

Martín Caparrós: El cronista argentino charlará con Juan Cruz sobre su última incursión narrativa.

Junto a ellos, el Paseo del Parque será un hervidero de firmas con nombres imprescindibles de la literatura nacional como María Dueñas, Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Andrés Neuman y Aroa Moreno Durán. También habrá espacio para el periodismo y la divulgación con Vicente Vallés, Marta Robles, Elsa Punset y el presentador Christian Gálvez.

Un homenaje a Litoral y la mirada juvenil

El pregón inaugural, que tendrá lugar el 30 de abril, correrá a cargo de la escritora malagueña Esther García Llovet. El cartel de este año, diseñado por el Estudio Santa Rita, es un homenaje a la histórica revista Litoral, emblema de la Generación del 27, uniendo el pasado glorioso de las letras malagueñas con el presente de la feria.

Por otro lado, la feria vuelve a apostar por los nuevos lectores con el ciclo Reader Con (9 y 10 de mayo), centrado en literatura juvenil y new adult. Autoras con legiones de seguidores en redes sociales como Andrea Longarela, Alina Not, Paula Ramos y Alexandra Roma protagonizarán mesas redondas sobre romance y fantasía.

El Premio Feria del Libro 2026 ha recaído este año en el festival Irreconciliables, reconociendo su labor como referente nacional en la poesía contemporánea. Además, como incentivo para fomentar la lectura en papel, todos los libros adquiridos en la feria contarán con un descuento del 10%.