Ana Mena, Medalla de Andalucía de la Cultura: “Esto es más que un Grammy para mí; ser andaluz es un regalo”

Las claves nuevo Generado con IA Ana Mena ha recibido la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio en una emotiva ceremonia en Sevilla. La cantante malagueña destacó que este reconocimiento es para ella más importante que un Grammy y lo vinculó a su orgullo andaluz. Durante el acto, Ana Mena recordó sus raíces, la influencia de su madre cantaora y su lema 'De Málaga para el mundo'. Definió la identidad andaluza como una mezcla de cultura, arte, trabajo, generosidad y una forma propia de vivir.

El pasado 25 de febrero, Ana Mena cumplió 29 años. 29 años desde que su madre, cantaora, la pariera en el municipio malagueño de Estepona, en la provincia de Málaga, esa que lleva por bandera en cada uno de sus hits, con ese ya icónico "De Málaga pal mundo". Aunque en estas casi tres décadas ha celebrado muchos cumpleaños, en ninguno ha tenido un regalo del tamaño del que ha recibido este año: la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

Este 28 de febrero, la cantante y actriz, Ana Mena, llegó emocionada y entre lágrimas al Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le colocó su medalla, que besó con orgullo.

Antes de recogerla, en su vídeo de presentación, la artista esteponera ha recordado sus inicios y cómo Málaga va con ella allá por donde va. Su referente, confesó, siempre fue su madre, cantaora de flamenco. "Con esa raíz nuestra es con lo que yo empecé a cantar cuando tenía siete años. Esa música que me ponían mis padres, que me ponían mis abuelos, y que siempre me inspiró muchísimo de lo nuestro".

Ana Mena, que comenzó a trabajar desde muy pequeña y ha construido una trayectoria internacional con discos de platino y giras por España y Latinoamérica, ha querido situar el reconocimiento en un plano más íntimo que profesional. "Para mí celebrar este reconocimiento es algo tan grande que es más que si me dieran un Grammy. Es emocionante, te pone los pelos de punta", ha dicho.

En su intervención también ha reivindicado una idea amplia y profunda de qué es lo andaluz. "Para mí ser andaluz es todo. Es cultura, es arte, es alegría. Es una filosofía y una manera de vivir que solo tenemos nosotros. Es ser currante, ser trabajador, celebrar". Y ha añadido una dimensión menos festiva pero igual de esencial: "No es solo cultura y fiesta, también es arrimar el hombro, es ser generoso".

Orgullosa de sus orígenes, ha lanzado un mensaje que resume su proyección y su vínculo con la tierra que la vio nacer: "Me siento inmensamente orgullosa de ser de donde soy y por eso no paro con mi lema 'De Málaga para el mundo'". Una frase que conecta con su carrera internacional, pero también con su empeño en no desligarse nunca de su identidad.

En apenas unos minutos, la artista sintetizó una idea que atraviesa su trayectoria: dedicarse a lo que apasiona es un privilegio, pero hacerlo sin renunciar a las raíces es aún mayor. "Ser andaluz es un regalo", ha concluido. Un regalo que, este 28 de febrero, Andalucía le devuelve en forma de medalla.