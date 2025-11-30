Fran Perea le canta a su Málaga natal en su nueva canción: "Decidí cambiar la arena por un sueño que sigue sabiendo a sal"

Las claves nuevo Generado con IA Fran Perea lanza 'La foto perfecta', una canción dedicada a su Málaga natal, inspirada en su personaje Mario Rojas de la serie 'B&b'. El tema aborda la nostalgia y el desarraigo de quienes dejan su tierra para perseguir sueños, reflejando vivencias personales del propio Perea. El videoclip se compone de imágenes enviadas por seguidores y la canción forma parte del próximo disco de Perea, 'El hombre invisible', donde personajes de su carrera cobran voz. La producción musical cuenta con la colaboración de Víctor Elías, los hermanos Imbroda y Tato Latorre, y destaca elementos icónicos y simbólicos de Málaga.

“Puse el foco en otra tierra / decidí cambiar la arena / por un sueño, y ya ves. / Que, aunque te eche de menos, /sigue sabiendo a sal”. En estos versos de La foto perfecta late la nostalgia de quien parte cargado de ilusión y, aun así, nunca deja de pertenecer al lugar del que viene, una Málaga a la que adora. Ese sentimiento es el que vertebra la nueva canción del malagueño Fran Perea, inspirada en Mario Rojas, el personaje malagueño que interpretó en B&b (De boca en boca) durante las temporadas emitidas en Telecinco en 2014 y 2015.

Mario era un fotógrafo de Málaga que se mudaba a Madrid en busca de la foto perfecta. Compartía piso con otro malagueño, el personaje de Dani Rovira, un periodista en prácticas que vivía su propia oportunidad en una gran revista de la capital. Dos historias ficticias que representaban muchas vidas reales, incluida la del propio Fran.

“La historia de Mario tenía un enorme paralelismo con mi vida. Además, es el primer personaje malagueño que interpreté en televisión. En cine, ya había hecho antes a El Garganta en El Camino de los ingleses de Antonio Banderas. Así que Mario era el personaje perfecto para componer una canción que tuviera a Málaga como protagonista: esa foto perfecta, ese rincón que tenemos cada uno de los que somos de aquí, incluso de los que no lo son”, explica el artista.

Una carta musical a Málaga

La foto perfecta, disponible ya en todas las plataformas, llega acompañada de un videoclip creado a partir de las “fotos perfectas” enviadas por sus seguidores. Como cada canción de El hombre invisible, el disco que Perea publicará próximamente, este tema cede la voz a uno de los personajes que ha interpretado en su carrera: esta vez, es Mario quien habla.

Este papel significó para Fran una reconciliación con su propio acento: “Pude trabajar en televisión en un gran proyecto durante dos temporadas hablando en malagueño”. También le permitió reencontrarse con Belén Rueda, compartir escenas con Dani Rovira, trabajar con compañeros de Feelgood Teatro como Jorge Usón y volver a coincidir con Macarena García, con la que ya había trabajado en Luna, el misterio de Calenda. “Fue un proyecto muy bonito y la trama evolucionó por senderos muy interesantes”.

Sobre ese salto vital de dejar tu tierra para perseguir un sueño, el malagueño reconoce que “tiene su parte buena y su parte mala”. “Creo que todo el mundo debe viajar y conocer mundo y enfrentarse al reto de salir de la ahora llamada zona de confort”, apunta. Pero también admite la parte amarga: “Irte de tu ciudad implica echar muchísimo de menos a tu familia y amigos. No poder verlos en tu día a día, por ejemplo, no poder visitar a tus abuelos un martes… Lo que dejas atrás pesa. Y bueno, un Madrid–Málaga era asequible incluso cuando yo me fui, pero para la gente que se va a otro país debe de ser muy duro. La sensación de desarraigo también se desarrolla bastante, aunque la distancia sea corta”.

Y, aun así, como dice la canción, “sigue sabiendo a sal”. ¿Qué conserva Fran de su Málaga natal? “La sonrisa, el buen rollo, creo que tiene mucho que ver con la gente de Málaga. Y toda la parte artística también: Málaga es cuna de muchas personas que han sentido la necesidad de expresarse artísticamente y yo he sido uno de ellos”.

Aunque vuelve menos de lo que le gustaría, no renuncia a regresar más: “Al principio, iba más pero poco a poco tus responsabilidades van aumentando en la ciudad en la que vives, también construyes tu hogar y las visitas se espacian más”. Aun así, admite que le ronda un deseo: “Pasar temporadas en Málaga me ronda la cabeza y espero lograrlo”.

Los Imbroda, los Baños del Carmen y una cámara que cuenta historias

La canción está compuesta por Fran Perea, Víctor Elías y los hermanos malagueños Pablo y Javier Imbroda (JavyPablo). La producción es de Tato Latorre, quien describe La foto perfecta como “una propuesta sonora de pop elegante”. Destaca “el tratamiento de la voz profunda de Fran en las estrofas con el contrapunto de las partes corales en los hooks que dan paso a un estribillo con mucha fuerza. Sonidos clásicos, mezclados con programaciones actuales y guitarras con personalidad”.

La personalidad de Mario, reflexiva pero llena de fuerza, marca la estética de la canción. Su universo está repleto de símbolos: arena, salitre, biznaga, espigón… elementos que evocan la emoción y la nostalgia luminosa de Málaga. Esa misma esencia se refleja en la portada: una cámara instantánea en cuyo objetivo aparece una imagen de los Baños del Carmen hecha con arena de playa, uno de los rincones más icónicos de la capital.

En ese objetivo también se aprecian unos números: son las coordenadas del metro de Bilbao, en Madrid, muy cerca del edificio que en la serie albergaba la redacción de B&b. También a pocos pasos de los Teatros Luchana, un espacio cercano al propio Perea. Y en una esquina, la biznaga: símbolo malagueño por excelencia y galardón del Festival de Cine de Málaga.

¿Quién es más real: la persona o el personaje?

En El hombre invisible, los personajes que Fran ha interpretado a lo largo de su carrera toman el control y hablan de él. La pregunta subyacente es directa: ¿qué es más real, lo que eres o la imagen que proyectas? Perea se mueve a un lado, desaparece, y deja que sean sus personajes quienes dibujen su silueta.

Ya se conocen Tu aire, Me dejé querer, Tras la puerta y Bala perdida, inspiradas, respectivamente, en Hipólito de Fedra; Nacho Castro de Luna, el misterio de Calenda; Marcos Serrano de Los Serrano; y Lenny de Retorno al hogar.

Este será su séptimo trabajo de estudio y el quinto que publica de manera independiente bajo su sello Sinfonía en Nobemol, que evoluciona a NBL Música junto a Víctor Elías. Ahora, la discográfica se expande con nuevos servicios y un catálogo más diverso en el que figuran Angy, Celia Becks, Álex Bencomo, Ángel Cerezuela, Lumu y el proyecto Sábanas tendidas, cuyo lanzamiento más reciente es El arte de ensuciarse las manos, interpretado por Miguel Campello y Aldhara.