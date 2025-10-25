Antonio Banderas, interesado en crear un club de teatro en la Universidad de Málaga: "Si Mahoma no va a la montaña..."

Desde que en 2019 se abriera el telón del Teatro del Soho por primera vez, el malagueño Antonio Banderas ha luchado por acercar a las butacas a todos los colectivos y hacer un teatro para todos los públicos: ofreciendo una oferta de lo más variada, pero también sabiendo que el teatro es una herramienta de formación para la ciudadanía.

Precisamente tiene el foco puesto en los jóvenes, que a su parecer están sufriendo un déficit de atención muy grave debido al exceso de pantallas que se está planteando en la sociedad actual. "La gente busca orgasmitos rápidos y cuando se sientan en el teatro, les cuesta", dijo, durante la presentación de Godspell este viernes en el Teatro del Soho.

Según el actor y director, "al final se encuentran un premio [la obra] que la gente todavía no conoce". Así, ha contado que durante las semanas que Company estuvo en cartel en el Soho, optaron por integrar en su oferta los denominados trash tickets de Broadway, que vienen a ser unas entradas que se quedan libres cada noche por devolución y que se entregan a precios verdaderamente baratos a aquellos que esperan a comprarlas en el último momento.

El objetivo principal era que tanto el alumnado como el profesorado pudiera acudir a ver este clásico de la comedia musical, obra de Sondheim y Furth, dirigida e interpretada por Banderas a un precio más asequible. Sin embargo, cuando hacían recuento, "estos tickets solo habían sido comprados por el personal de la propia universidad". "Como eso no puede ser, pues si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma", aseveró.

Por ello, tiene en mente la realización de un club de teatro dentro de la Universidad de Málaga. Insiste que en el Teatro del Soho no hay subvención alguna, pero que siempre que pueden, no dudan en colaborar con los servicios públicos con el fin de aportar a la sociedad.

Se imagina dando una conferencia en el Paraninfo, con su fiel escudero, Arturo Díaz-Boscovich, para hablar con la chavalería sobre la importancia de Sondheim y ofrecerle "cosas muy competitivas". "A mí me hubiera gustado sentarme ahí en las butacas y poder hacerle preguntas a mis ídolos, hubiera sido un sueño", expresó.

Y miles de alumnos han tenido ya esa oportunidad, pues Banderas y su teatro han organizado en los últimos años más de una decena de coloquios con conservatorios de toda Andalucía, escuelas de artes escénicas... "Les pagamos el autobús y hasta el bocadillo si hace falta por que se lleven este premio que es el teatro", indicó.

Estas iniciativas estuvieron impulsadas por el propio teatro, de la mano de la Fundación Teatral Antonio Banderas. En aquellas charlas, el malagueño les decía que el Soho era su casa siempre que así lo desearan y siempre estaba acompañado de más actores, como María Adamuz, Paco Morales o Lorena Calero. E incluso en una de ellas llegó a acompañarle un antiguo profesor de Antonio Banderas y primer director de la ESAD, Óscar Romero.

"Todo lo que pasa en el teatro es muy puro, un grupo de gente delante de otro grupo de gente, una persona viva frente a otra persona viva es inmutable e irá ganando en calidad", reivindicó. Según el artista malagueño, la gente "está muy crispada, se ve en la calle", y en la sociedad de hoy en día, ha criticado, es "demasiado fácil convertirse en aquello que criticamos".

Así, el actor se mostró muy preocupado por el nivel de suicidios entre los jóvenes, algo "extraordinario" y que, en gran parte, cree que se debe al extremo déficit de atención que sufren. Una problemática que se ha puesto recientemente de actualidad debido al fallecimiento de la sevillana Sandra Peña tras tirarse desde una azotea víctima de bullying.