Together: el mejor terror físico de Cronenberg... sin Cronenberg

Como tantos otros salidos del cortometraje, el australiano Michael Shanks (no confundir con el actor homónimo) ha acabado demostrando que se merecía con creces dar el salto al largometraje. Y es que Together ha acabado siendo la gran sorpresa de los últimos meses en el body horror o terror físico.

Bebiendo del mejor Cronenberg (cuya última película, The Shrouds, sigue mereciendo un visionado), Shanks es capaz de lograr lo que todos quieren y pocos consiguen: inspirarse en un gran nombre y, a su vez, ofrecer un producto estimulante, de objetiva calidad y con un indiscutible sabor propio que anticipa un buen futuro.

Together cuenta la historia de una pareja que, en medio de una crisis sentimental, decide mudarse a una casa en el campo con el objetivo de comenzar una nueva vida: del ansiado reinicio que arregle la situación.

Sin embargo, acaban entrando en una extraña cueva que desata una fuerza paranormal que los lleva a imprevisibles transformaciones físicas. Sí, una especie de mezcolanza organiza entre los mejores Stephen King y el mencionado Cronenberg. Ahí es nada.

El tono de humor sutil es lo que más aleja al australiano del veterano maestro canadiense del horror físico, en una cinta que tiene muchas virtudes, pero especialmente la química entre Alison Brie y Dave Franco.

También se agradece que la historia se cueza a fuego lento y desarrolle sus personajes y su nuevo contexto rural, en tiempo de efectismos y cortoplacismos en la gran pantalla.

Shanks acaba realizando el paralelismo más fresco y subversivo sobre las relaciones codependientes, en una metáfora fresca, desvergonzada, valiente y competentemente accesible (olvídense de Anticristo de Von Trier).

Together no es perfecta, pero es un ejercicio de cine tan disfrutable como esperanzador en su mensaje: estemos atentos a Michael Shanks, porque puede darnos grandes y valientes alegrías en el futuro.

Al César lo que es del César.