Pepe Viyuela se convierte en Pablo Picasso en el Teatro del Soho: Antonio Molero será su barbero

Una España televisiva que ya casi no existe, jamás se imaginaría que con el paso de los años la vida uniría a Chema de Aída y a Fiti, de Los Serrano. En Málaga. Encima de un escenario. Y gracias a un malagueño como el director Chiqui Carabante.

Los maravillosos actores Pepe Viyuela y Antonio Molero estarán en el Teatro del Soho CaixaBank desde el 9 al 11 de octubre gracias a una hilarante comedia llamada El barbero de Picasso. Un espectáculo escrito por Borja Ortiz de Gondra y dirigido por el malagueño Chiqui Carabante, que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris (Francia) desde 1948.

Pepe Viyuela se pone en la piel del pintor malagueño y Antonio Molero interpreta al peluquero del artista y completan el reparto Mar Calvo y José Ramón Iglesias.

Como apunta el director Chiqui Carabante sobre el texto, “Picasso y el Barbero son unos españoles que sienten nostalgia de una patria que ya no existe ni existirá. Una patria que construyen en sus discusiones y costumbres. En sus peleas sobre si un torero es mejor o peor o si una cabra es el regalo adecuado al genio de Picasso o alguien intenta reírse de él”.

Sinopsis

En los años 1950, en Vallauris (Francia), dos republicanos españoles exiliados iniciaron una amistad que se haría inquebrantable y duraría hasta el final de sus vidas. Uno era el genio del arte más famoso del mundo, Pablo Picasso; el otro, un modesto barbero que le cortaba el escaso pelo. A esos dos hombres tan dispares les unirían de por vida la nostalgia del país perdido, la pasión por la tauromaquia, el compromiso político. Todo lo demás les separaba, y la creación de una escultura de una cabra por parte de Picasso con materiales de desecho sería el desencadenante de un sinfín de hilarantes malentendidos.

Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y los 52 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.