El amor triunfa en la San Diego Comic-Con Málaga: una pedida de mano protagoniza el concurso de cosplay

El amor se cuela por todos los rincones y la San Diego Comic-Con Málaga no iba a ser menos. Una pedida de mano ha protagonizado el final del concurso del cosplay que se ha celebrado esta tarde, siendo la protagonista de este encuentro que ha terminado entre aplausos, vítores y lágrimas de alegría por la pareja.

Los enamorados han sido Rafa y Alba (Larbilla Cosplay), dos cosplayers que estaban participando en el concurso. Durante unos instantes la ficción y la realidad se unieron encima del escenario malagueño, ya que iban caracterizados como Urokodaki y Tanjiro de la serie Kimetsu no Yaiba.

La pareja ha emocionado a todos los asistentes al decidir sellar su amor en plena Comic-Con 2025. Los aplausos y las ovaciones del público llegaron instantes después de que Alba dijera "sí, quiero" emocionada y asombrada de que eso le estuviera sucediendo a ella.

Con este concurso, cabe señalar que San Diego Comic-Con Málaga consolida al Cosplay Contest como una de sus actividades más esperadas, capaz de combinar talento, emoción y espectáculo en un mismo escenario.