'Dior Coded', la nueva exposición del MAM que transforma la alta costura en una experiencia digital

Las nuevas tecnologías continúan colándose en las exposiciones del Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga. En esta ocasión estrenan Dior Coded, una muestra inmersiva con piezas de alta costura.

Esta nueva exposición se ha presentado este viernes y se integra dentro del propio recorrido de la visita a la colección a partir del próximo sábado 20 de septiembre.

Junto a la startup malagueña Onversed, el Museo del Automóvil y la Moda se posiciona de nuevo a la vanguardia de las nuevas tecnologías, para que las piezas de la alta costura no se exponen únicamente para ser vistas sino también para ser vividas.

Un diálogo entre lo tangible y lo virtual

La exposición no sólo muestra vestidos icónicos de Dior que rara vez se exhiben, sino que propone un diálogo entre lo tangible y lo virtual, entre la costura y el código, entre la memoria de la moda y la promesa de su futuro.

Como resultado, el visitante podrá observar la versión real de las piezas emblemáticas de la Maison francesa al mismo tiempo que puede interactuar con ellas a través de esta nueva experiencia digital.

Gemelos digitales

Aquellos que vayan a ver la exposición no sólo podrán conocer piezas que no forman parte de la colección expuesta, sino que a partir de la innovación tecnológica de Onversed, descubrirán las piezas de Dior a través de sus gemelos digitales en 3D, explorando detalles invisibles y viviendo una experiencia inmersiva que devuelve el movimiento y la emoción a vestidos emblemáticos.

Además, la incorporación de un espejo de realidad aumentada permitirá a los visitantes probar los cuatro diseños escogidos para esta primera muestra híbrida.

Dior como epicentro digital

Dior Coded entiende la moda como un sistema de códigos. Cada vestido es un algoritmo de belleza que busca ser un entramado de datos, glitch y diseño generativo que revela la visión de dos grandes directores creativos de la Maison Dior.

Ferré, el arquitecto de la forma, encarna El Código de la Elegancia. Sus diseños digitales se descomponen en patrones digitales y planos técnicos, mostrando la precisión arquitectónica con la que Gianfranco Ferré reinterpretó la elegancia clásica de Dior en plena recesión de los años 90.

Galliano, el poeta del caos. Glitch Couture se fragmenta en errores digitales que se deshacen y se reconstruyen con nuevas formas. Constelación Barroca, cadenas de código que caen como lluvia y se convierten en joyería digital, proyectadas en un entorno 3D donde cada movimiento genera constelaciones brillantes.

Al acto de presentación han acudido la diputada de la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga, Esperanza González; la concejala del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación Pública Estratégica en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles; Raquel Pérez, CEO de Onversed; y de las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González.

La codirectora del MAM, Elvira Carrera, “la evolución tecnológica no está reñida con la cultura, sino todo lo contrario, son un muy buen complemento y se enriquecen mutuamente”.

“Siempre apostamos por tender puentes entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la modernidad. Por ello, desde el MAM hemos querido integrar dentro del recorrido expositivo esta nueva experiencia inmersiva con un lenguaje vivo y participativo para todos nuestros visitantes”, ha añadido.

Por su parte, Raquel Pérez, CEO de Onversed, ha comentado que “este proyecto permite sacar el museo a la calle pero sin poner en riesgo estas piezas tan emblemáticas. Por ello pensamos en este probador virtual en el que podemos ver cómo nos quedan estas piezas. Y también lo complementamos con el código QR en el que podemos llevarnos la pieza en el móvil”.

Así, la diputada Esperanza González, ha querido poner en valor “el gran trabajo que hay detrás de esta nueva apuesta digital. Es una idea acertadísima porque va a llegar mucho más a los jóvenes. Se trata de que la población más joven aprecie la moda y toda la exposición del MAM”.

La concejala Elisa Pérez de Siles, que también ha sido testigo de esta nueva oferta inmersiva del MAM, ha aprovechado para dar la enhorabuena "tanto al equipo del MAM como a Onversed”.

La propuesta Dior Coded ha sido posible gracias a la subvención Ayudas mínimas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa “Activa Startups” que concede la fundación EOI, y a la participación de Onversed, la startup malagueña de moda digital recientemente premiada como una de las Best Fashion Tech, referente en la unión de creatividad y tecnología.