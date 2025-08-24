Los conciertos de la Feria de Málaga 2025, criticados, pero llenos hasta la bandera: "Han sido un éxito cada noche"

A mediados del mes de julio, el Ayuntamiento de Málaga anunciaba el listado de conciertos gratuitos para la Feria de Málaga 2025 generando un amplio debate, especialmente en redes sociales, acerca de la adecuación de estos para los festejos de agosto. Había quien opinaba que eran nombres de otra época, que no casaban con el nivel o estilo que pide la Feria de Málaga.

Entre ellos, Mojinos escozíos, Paco Candela, Chambao, Merche o Camela, grupo que finalmente se acabó cayendo del cartel por la enfermedad de uno de sus integrantes, Dioni, con faringitis. Fueron relevados por Pitingo y Juanlu Montoya el pasado martes, firmando una noche de flamenco y 'soulería' que arrancó la malagueña Encarni Navarro.

La cuestión está en que pese a que las redes se han llenado durante un mes de críticas hacia el Área de Fiestas sobre el presupuesto estimado para estos conciertos durante las fiestas, teniendo en cuenta el caché de los artistas, los conciertos han estado prácticamente completos hasta la bandera a diario.

Especialmente reseñables son las entradas de Mojinos Escozíos, que metieron en el Auditorio Cortijo de Torres a más de 5.000 personas, cifra similar a Paco Candela. También fue todo un éxito el concierto del propio Pitingo, quien con Juanlu Montoya, sin demasiada publicidad al ser anunciados de última hora, llenaron casi todo el auditorio, a excepción de algo menos de un cuarto de la grada.

En este sentido, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, se muestra muy contenta y define estos conciertos como "un éxito". "Es un actividad demandada por los ciudadanos que disfrutan de grandes artistas en el auditorio de Málaga y con carácter gratuito", ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga.

En su día, la propia Porras manifestó que para traer a artistas de un mayor nivel tendría que ser necesario el pago de la entrada, como bien se hiciera ya en ferias pasadas con artistas como Maka, India Martínez, Marta Santos o María Peláe, un detalle que fue muy criticado y por el que la artista malagueña incluso se manifestó públicamente.

"Como malaguita que soy, quiero que sepáis y para mí es importante decirlo, que es un concierto en la feria y con entrada (enlace en mi web) y no, esto no es decisión mía, porque hay cosas familia de mi 'corasaunnn', que una no decide", escribió en su día.

Sin embargo, este año, con artistas de mayor o menor calibre, y con un acceso totalmente libre, más allá de las críticas, el éxito de unir a una voz malagueña que abre la noche ha sido rotundo. En total, 200 espectáculos se han repartido por toda la Feria de Málaga a través de sus diferentes escenarios: la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Peña Juan Breva, la Caseta de los Verdiales, el escenario de folclore en calle Larios, la Feria Infantil o el Centro de Exhibición Ecuestre.