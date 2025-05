El musical 'Gypsy', 'made in Málaga', arrasa en los premios Talía ganando los cuatro premios a los que optaba

Los premios Talía han tenido un sabor a Málaga bastante especial gracias a Gypsy y al Teatro del Soho CaixaBank, que hicieron pleno para conseguir los cuatro galardones a los que optaban: mejor espectáculo musical, dirección musical, mejor actriz y mejor actor. Además, durante la noche, el actor malagueño Antonio Banderas también recibió el Talía de Honor por su contribución a las artes escénicas seis años después de abrir el Teatro del Soho de Málaga.

Además del mejor espectáculo musical,Gypsy se llevó la mejor dirección musical, correspondiente al maestro Arturo Díez Boscovich, que dirige en el escenario una orquesta de 26 personas. También logró el Talía a mejor actriz, para Marta Ribera, que se come el escenario de principio a fin como protagonista y el de mejor actor, para Aaron Cobos, que aunque su papel no es tan principal como el de Marta, tiene momentos brillantes y de una calidad impresionante.

El momento más emocionante de la noche se hizo esperar hasta el final de la gala, cuando se le ha entregado el Talía de Honor a Antonio Banderas por su contribución a las artes escénicas, tras seis años al frente del Teatro del Soho en Málaga.

En su discurso, Banderas ha abanderado la descentralización de la producción escénica y ha incidido en que los teatros son en estos días, en los que "las mentiras transitan de un lugar a otro sin ningún pudor, un refugio para la verdad".

"No puedo recoger este galardón sin nombrar al Teatro del Soho CaixaBank, el proyecto más querido de mi carrera", dijo Antonio Banderas nada más subir a recoger el galardón. Así, en su discurso explicó que son una empresa privada, sin ánimo de lucro, que solo trabaja en promover, exhibir y producir un amplio "espectro de las llamadas artes escénicas". Para él, estas son un vehículo de cultura, educación y formación de "ciudadanos libres no manipulables, dotándolos de un espíritu crítico".



"Los teatros son en estos días, en los que las mentiras transitan de un lugar a otro sin ningún pudor, un refugio para la verdad, un lugar para muchas maneras de ver e interpretar la realidad", dijo Banderas. Además, para él, "el teatro rinde tributo a una verdad única, objetiva e incuestionable que no es más que la capacidad de congregar a un grupo de personas que cuentan historias frente a otro grupo de personas que las siguen", añadió.



El protagonista de Company o A Chorus Line considera que el teatro es un ritual maravilloso, "en el que podemos reír, llorar, emocionarnos o reflexionar unidos", y en el que, como ha dicho en infinidad de ocasiones, no predomina la inteligencia artificial "sino la inteligencia humana".



Banderas cree que el futuro del teatro está en la descentralización de la producción escénica y es por ello por lo que ha apostado por Málaga tanto para que acoja al Teatro del Soho CaixaBank, desde hace seis años, como para Sohrlin, de la mano de Domingo Merlín, un espacio donde pronto estrenan una nueva versión de Imagine y donde en los próximos años se irán formando técnicos que estarán tras las bambalinas de los teatros internacionales, ya sea al mando de las luces, del sonido o de la regiduría o el camerino de maquillaje.

Que aunque el mundo actual nos impone sentir, pensar y vivir a una velocidad absurda, "debemos enseñar a nuestros jóvenes que la atención y la paciencia frente a la obra de arte tiene premio", zanjóBanderas que advierte que "los placeres inmediatos generan insatisfacción y frustración".