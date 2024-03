Miradas para la historia: Málaga a través de los ojos de Ramón Masats y Francisco Ontañon

Ramón Masats, de Caldes de Montbui (Barcelona), murió a los 92 años el pasado 4 de marzo, fue uno de los fotógrafos españoles más reconocidos de la segunda mitad del Siglo XX. En 2004 le reconocieron con el Premio Nacional de Fotografía en 2004 por inmortalizar el mundo de una manera que seguirá vigente para siempre.

Masats, en clave local, viajó varias veces a la provincia de Málaga para dejar constancia para la historia de imágenes que deberán guardarse a buen recaudo. Y viene a colación una información que publicó The Nature esta semana, debido a un estudio de Journal of Librarianship and Scholarly Communication.

Concluyeron que hay más de 2 millones de artículos científicos que han desaparecido de internet, porque no se han archivado correctamente. Una tarea que será clave en los próximos años y en cualquier ámbito.

En Málaga, Masats retrató la Semana Santa o el inicio del turismo en Torremolinos. En 1962 presenció varias procesiones en la capital de la provincia, y captó un momento de descanso de los hombres de trono de María Santísima de las Penas. Es una estampa histórica, aunque probablemente Masats no pretendiese que lo fuese.

Era una época en la que los portadores eran asalariados y el que algunas veces se firmaban hasta contratos laborales, en la foto se percibe que ya llevaban alguna que otra hora en la calle y que el peso sobre los hombros hacía mella.

Ese 1962 fue uno de los últimos años que la Cofradía de las Penas permanecía en la Iglesia de San José, que se encontraba en la calle Granada hasta que el Obispado vendió el terreno tras demolerla en 1966. Luego la cofradía se trasladó a la iglesia de San Julián donde permaneció hasta la construcción de su Oratorio en Pozos Dulces.

En 1962 las Penas iniciaba su recorrido a las 20:30 de la tarde y se encerraba a las 00:30, nada que ver con el recorrido angosto de ahora. Su itinerario era calle Granada, Plaza del Siglo, Molina Lario, Plaza del Obispo, Bolsa, Martínez, Atarazanas, Hoyo de Esparteros, Ordoñez, Recorrido Oficial, Méndez Nuñez y calle Granada.

Trono de María Santísima de las Penas. Ramón Masats

Cualquier persona habituada a ver desde hace cinco décadas a la Virgen de las Penas, con su manto de flores, en las calles de Málaga le costará reconocer esa imagen porque está realizada cuando la virgen procesionaba con el trono realizado por Pedro Pérez Hidalgo. Con cánones y tamaño muy malagueños, algo que la cofradía modificó totalmente.

No hay muchas pruebas gráficas de esa obra que se estrenó en 1952, por eso es esencial que los archivos provinciales, autonómicos y estatales recaben toda esta información que con el tiempo se perderá.

En ese mismo año 52 se estrenó otro trono de Pérez Hidalgo en la Semana Santa de Málaga, fue el del cristo del Rescate. Y siguiendo esa estela de tronos de grandes dimensiones en 1956 Pérez Hidalgo finalizó el trono de la Virgen de la Paloma, del que hemos disfrutado en la calle hasta 2017.

Un deseo en vida de Masats fue, según la última entrevista que le concedió al País, que todo su archivo estuviese en el Museo Reina Sofía. Sería una gran noticia, que nunca se perdiesen fotos que retratan la historia de una época de España. Masats decía que le gustaban los tópicos, y retrató otras celebraciones como son los Sanfermines, o el Rocío. Y a pesar de ser eventos fotografiados ampliamente pocos lo han hecho como él.

Francisco Ontañón, otro gran fotógrafo catalán y precisamente parte de su archivo se encuentra en los dominios del Museo Reina Sofía, también dejó su particular mirada de esta celebración tan nuestra. Fue contemporáneo a Masats y presenció procesiones en Málaga durante 1959, 1963 y 1965.

Servitas por calle Dos Aceras en la Semana Santa 1963. Francisco Ontañón

Ahora ya es habitual por el auge del turismo que se tengan imágenes de personas extranjeras, o de ciudadanos de otras provincias que ofrecen una mirada diferente de la Semana Santa. Antes evidentemente esto no era así, ni por la posibilidad de movilidad, ni por el acceso a cámaras digitales.

En las fotografías tanto de Masats como de Ontañón se puede realizar un repaso cotidiano de la que era la Semana Santa de los años 60. Vísperas, tinglados, puestos de frutos secos, saetas y calles con sabor añejo.

Hay una foto icónica del tinglado de Estudiantes cuando se colocaba en la Plaza de la Constitución, y se puede reconocer perfectamente el trono del cristo por esas cabezas de varal que no dan lugar a dudas. Ontañón captó el momento el que un niño se agarraba a un varal, algo que se sigue viendo en cada Casa Hermandad en estas fechas. Aunque haya carteles que indiquen que está prohibido tocar, el deseo puede aún más. Para cualquier malagueño de la época esa imagen resultará cotidiana, pero para alguien de fuera de Málaga era algo único.

Tinglado de Estudiantes. Foto de Francisco Ontañón en 1959.

Ontañón también fotografió el tinglado de la Estrella mientras se trabajaba en la puesta a punto del trono del cristo de la Humillación. O el Lunes Santo, a los hombres de trono del varal F del Cristo de los Gitanos mientras fumaban un cigarillo y trataban de no quemar la faraona.

En este 2024 con toda seguridad, a la vista de los datos previstos de ocupación y desplazamientos en el aeropuerto, será la ocasión que más turistas presencien por primera vez la Semana Santa de Málaga, y tendremos por ello más imágenes de procesiones captadas que nunca.

Se publicarán muchas fotos y vídeos icónicos desde balcones donde antes se cantaban saetas, y ahora son pisos turísticos. Toda esa información irá directa a Tik-Tok, Instagram o Youtube, los actuales repositorios mundiales de imágenes. Masats y Ontañón a día de hoy tendrían con seguridad cuentas de Instagram con miles de seguidores, pero no se sabe si usarían el filtro Valencia.