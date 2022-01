'Lear!': la malagueña e inclusiva adaptación de la obra de Shakespeare con guiños al rey emérito

Si nunca antes ha visto una obra de William Shakespeare, esta es su oportunidad. El Festival de Teatro estrenará este miércoles una juguetona, libérrima e inclusiva adaptación de El rey Lear a cargo del dramaturgo malagueño Pablo Bujalance. El Echegaray será el escenario elegido para llevar a escena esta versión accesible para personas sordas e interpretada por un camaleónico Antonio Zafra.

El origen de Lear! se remonta a una conversación prepandémica que tuvieron hace unos años Bujalance y Zafra. "Lo vi hacer una obra de Shakespeare. Recuerdo un montaje de Hamlet. Tenía ganas de jugar como dramaturgo con el Bardo y probar a hacer una adaptación de una de sus obras que pudiera interpretar un solo actor", explica el director escénico en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

El autor de Los relojes de río se fijó en el intérprete malagueño porque es, a su juicio, "una persona con una capacidad gestual y una expresión corporal muy grande, sobre todo el gesto lo trabaja de manera espectacular". "Era la persona idónea para hacer algo así. A él le encantaba la idea. Barajamos El rey Lear desde el primer minuto", relata.

Un actor en la piel de 13 personajes

El espectáculo contará con una puesta en escena muy juglaresca. "Hay un narrador que está contando la historia, que hemos añadido nosotros. Luego Zafra interpreta a los 13 personajes principales de la obra. Jugamos con un escenario a dos niveles. Es todo muy Peter Brook: hay mucho gesto y mucho escenario vacío. Todo es un juego, invocamos la imaginación del espectador", destaca.

Mientras Bujalance escribía con "mucha paciencia" la adaptación, Zafra estrenó un montaje llamado Oye, escucha donde cuenta su experiencia con la sordera. Su compromiso con el teatro inclusivo se trasladó enseguida a este proyecto, accesible para personas sordas. "La idea era contar con un intérprete de lenguaje de signos que subiera en directo durante la función", recuerda el escritor.

Accesible para personas sordas

En la obra, habrá un escenario donde estará el narrador que cuenta la historia y otro más pequeño al que Zafra subirá para interpretar los personajes. "Como tenemos una narración dramática a dos niveles, se nos ocurrió hacer la traducción a dos niveles. Las partes del narrador están subtituladas. Y las partes en las que Zafra interpreta están signadas por el propio actor mediante una proyección en vídeo. Con esto logramos una interacción muy chula. Hemos convertido la interpretación de lenguaje de signos en un personaje más", recalca.

Shakespeare escribió El rey lear a modo de dura crítica contra los poderosos. En la adaptación de Bujalance empezarán la acción con un guiño muy director a figuras monárquicas más recientes como el rey emérito Juan Carlos. "Lo hacemos como declaración de intenciones. Hemos venido a jugar y estas son las reglas del juego. El público lo percibe enseguida", señala.

Bujalance hace una lectura barroca más libre y juguetona del clásico en esta obra. "Exponemos lo humano buscando la empatía con el espectador. Es decir, toda la brutalidad y toda la jauría con la que Shakespeare representa El rey Liar está. Pero nosotros lo llevamos a un juego. Exponemos la brutalidad jugando como cuando los niños juegan a indios y vaqueros. No negamos la crudeza, ni la experiencia del mal", aclara.

Lear! llevará al espectador a un sitio luminoso y en el que se puede estar. "Partimos de la premisa que han sostenido autores como Samuel Beckett de que es imposible representar El rey Lear tal y como la concibió y se escribió. Puedes aproximarte. A partir de ahí lo que podemos hacer es jugar", afirma.

Bujalance concibe esta obra del poeta inglés como un bazar: entras y tienes una historia de amor, una historia de odio y de rencor entre hermanos, historias militares, historias de cómo funciona el poder político. "El signo fundamental de nuestra versión es el amor. Nosotros contamos fundamentalmente una historia de amor entre un padre y una hija. Es posible contar Liar de esta manera", asegura.

Para el dramaturgo malagueño, Shakespeare es "el clásico más recurrente en cada época histórica desde que existió". "Él te conquista. Se convierte en una pasión y en un oficio el ser shakespeariano", defiende Bujalance antes de hablar de su plena vigencia aludiendo a la confusión permanente en los géneros que se da en la obra del Bardo.

"Él utilizaba el pronombre en plural para referirse a los personajes. Escribía "They is" para expresar toda la ambigüedad respecto a los géneros. Hoy día hay un debate importante en la comunidad trans en lengua inglesa donde se reclama el pronombre de They con esa intención, con un uso no binario. Imagínate hasta que punto Shakespeare tiene respuestas para los debates actuales", subraya.

El autor malagueño conoció Shakespeare a través de las películas de Orson Welles: desde Macbeth a Otello y Campanadas a medianoche. Desde entonces, ha escrito y leído muchísimo sobre él y lo ha adaptado varias veces. Entre otras está que se presenta en el Teatro Echegaray, cuyo estreno tuvo lugar en abril del año pasado en el centro cultural María Victoria Atencia con motivo del ciclo Clásicos de teatro de la Diputación.

En esta versión, el público encontrará una manera distinta de hacer y aproximarse a Shakespeare. "Un espectáculo muy divertido donde están las claves maestras de William, pero servidas de una manera muy didáctica y muy a favor del público. Mucha gente que no había disfrutado de nada de Shakespeare, al venir a ver Lear!, le ha picado el gusanillo", asegura.

