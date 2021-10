La Universidad de Málaga acoge el estreno en Europa del artista norteamericano Tim Kerr

Tras el concierto inaugural del pasado miércoles, el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga (UMA) completa su inauguración del curso académico iniciando su actividad expositiva en el Espacio Cero, que acoge la muestra Your Name Here. My Name is Tim Kerr, una colección que recoge trabajos del mítico músico y creador norteamericano organizada en colaboración con Moments Festival.

Su verdadero nombre es Tim Kerr, pero firma sus pinturas con una rúbrica que, además de dar título a la muestra, se ha convertido en su lema: Your Name Here, una invitación que "busca despertar en los demás una conciencia acerca de la necesidad de expresarse desde la individualidad, en aras de poder alcanzar cambios que repercutan en la colectividad", han explicado desde la UMA en un comunicado.

Todo un referente en el movimiento punk rock y en el skateboard cuyo discurso político, materializado en coloridas pinturas de un estilo muy personal y reconocible, apela a un activismo asentado en una premisa moral, ya que pretende dejar constancia de que cualquier acto que acometamos implica una responsabilidad que afectará a los otros. En palabras del propio Kerr: "La acción provoca una reacción". Con ello, hace suyo el principio físico y dándole dimensión social.

Esta exposición constituye en última instancia una llamada de atención a la importancia del papel que desempeñamos todos y cada uno de nosotros en lo tocante a la escritura y reescritura de la apasionante Historia de la Humanidad.

Las personas que Kerr ha pintado han influenciado a muchas otras, y estas a su vez a otras, con lo que se crea una cadena de repercusiones infinita. De ahí su compromiso por hacernos reaccionar para que tomemos partido y así inspirar también las vidas de los que nos rodean, con el fin último de hacer un mundo mejor entre todos.

Se trata de la primera vez que el artista norteamericano visita España, con el estreno además en Europa de esta exposición que podrá visitarse en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga gracias a la colaboración entre el Vicerrectorado de Cultura y Moments Festival, que vuelven a coincidir en una actividad artística tras las muestras Landskate, en el Rectorado, y Flex Your Camera, el pasado año en el mismo espacio.

La visita va descubriendo retratos a todo color que se plasman en dibujos en papel, enmarcados o sirviéndose de tablas de skate como lienzo, acompañados de frases reivindicativas.

Entre los protagonistas de las piezas encontraos personajes tan icónicos como Nina Simone, John Lenon, Frida Khalo, e incluso destacadas figuras nacionales como Gaudí y también algunas personalidades malagueñas de la talla de Picasso, Manuel Altolaguirre o Emilio Prados.

La inauguración tuvo lugar hace casi una semana en las instalaciones del campus de Teatinos, con la presencia de la vicerrectora Tecla Lumbreras, el propio artista, y miembros de Moments Festival, entidad que, además, asumen el comisariado de la muestra. Como complemento, Kerr ha ofrecido una charla previa a la apertura de puertas de la sala sobre su trabajo a los asistentes.

Asimismo, la colección no ha sido el único trabajo durante su estancia en Málaga del creador tejano, pues también ha dejado su firma permanente en la Universidad transformando los laterales de la fachada de la facultad de Derecho con dos murales de gran formato, que se presentarán una vez finalicen el proceso de pintura. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 18 de noviembre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, y con entrada gratuita.