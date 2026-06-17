Rescatan ilesa a una joven de 19 años que cayó cinco metros dentro de un ascensor en Benalmádena

Las claves

Las claves Generado con IA Una joven de 19 años fue rescatada ilesa tras caer cinco metros dentro de un ascensor en Benalmádena Costa. El accidente ocurrió en la calle Bulevar de Arroyo de la Miel, cuando la cabina del ascensor descendió bruscamente y quedó anclada. La joven, aunque aturdida, no sufrió heridas y fue asistida por los servicios sanitarios como medida preventiva. El sistema de seguridad del ascensor activó el anclaje tras una caída de aproximadamente una planta y media.

Los Bomberos de Benalmádena han rescatado esta mañana a las 10.30 horas a una joven de 19 años que ha quedado atrapada en el interior de un ascensor tras precipitarse la cabina unos cinco metros, según ha informado el propio cuerpo.

Los hechos han ocurrido en la calle Bulevar de Arroyo de la Miel, en Benalmádena Costa. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido la llamada de una persona que alertaba de la caída de la cabina, que afortunadamente quedó anclada después de descender esos cinco metros. Al otro lado del teléfono estaba un vecino del mismo bloque.

La joven sufrió un impacto en el momento de la caída, según ha precisado el mismo cuerpo, pero fuentes de Bomberos han indicado que se encuentra ilesa y que ha sido asistida por los servicios sanitarios como medida preventiva, ya que se encontraba un poco aturdida. Fuentes consultadas aseguran que la joven ha tenido "muchísima suerte".

Los ascensores cuentan con un sistema de seguridad que cuando la cabina se suelta se ancla automáticamente cuando sobrepasa una cierta velocidad. Sin embargo, este anclaje tardó en torno a una planta y media en activarse, lo que provocó ese impacto de unos cinco metros. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y la chica se encuentra en buen estado.