Gran transformación del Puerto Deportivo de Benalmádena con una inversión de 3,3 millones

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto Deportivo de Benalmádena afronta una reforma integral con una inversión de 3,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses. El proyecto transformará la cubierta del Centro Náutico en una gran plaza mirador integrada en el paseo marítimo, facilitando el acceso y las vistas al mar. Se ampliarán los espacios peatonales eliminando plazas de aparcamiento en superficie y creando una nueva rampa accesible y un ascensor para eliminar barreras arquitectónicas. Las mejoras incluyen renovación del edificio principal, modernización de instalaciones, reorganización del auditorio y construcción de nuevos vestuarios y módulos portuarios.

El Puerto Deportivo de Benalmádena afronta una de sus transformaciones más relevantes desde su inauguración en 1987.

El Consejo de Administración de Puerto Deportivo de Benalmádena S.A.M. acaba de poner en marcha el concurso para la reforma integral del Centro Náutico, un proyecto que combina rehabilitación arquitectónica, regeneración urbana y modernización de instalaciones.

Y ello con un objetivo central: potenciar la relación del puerto con la ciudad y convertirlo en un gran espacio de paseo y contemplación del mar.

La actuación cuenta con un presupuesto de 3.375.929,83 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de 13 meses, con ofertas abiertas hasta el 25 de junio dentro del proceso de licitación pública.

Una plaza mirador

El elemento más simbólico del proyecto será la conversión de la cubierta del edificio principal del Centro Náutico en una gran plaza mirador integrada en el paseo marítimo.

Este nuevo espacio elevado se concibe como una extensión directa del paseo, permitiendo a los ciudadanos caminar sobre el propio edificio y disfrutar de vistas abiertas a las dársenas y la lámina de agua.

El proyecto apuesta por un cambio claro en el modelo de movilidad del entorno. Se eliminarán plazas de aparcamiento en superficie en el área próxima al Centro Náutico y se ampliarán los espacios peatonales, dando continuidad al paseo marítimo.

La intervención incorpora una nueva rampa peatonal accesible que conectará la calle con la plaza mirador mediante un recorrido progresivo sobre una zona ajardinada. Junto a ella, un ascensor integrado garantizará el acceso universal a todos los niveles del conjunto.

El objetivo es eliminar barreras arquitectónicas y asegurar que cualquier ciudadano pueda acceder a la nueva plaza elevada y al conjunto del puerto sin limitaciones.

Las actuaciones principales incluyen:

Renovación de la envolvente del edificio principal

Sustitución de carpinterías exteriores

Impermeabilización de cubiertas

Actualización de instalaciones eléctricas, climatización y saneamiento

Reordenación de espacios interiores

El edificio del auditorio será objeto de una intervención especialmente profunda, con la creación de un nuevo acceso, reorganización interior mediante sistemas flexibles y mejora de la funcionalidad para eventos culturales y sociales.

La eliminación de aparcamientos en superficie permitirá ampliar el acerado y reforzar la conexión entre el paseo marítimo y el conjunto del Centro Náutico.

El diseño incorpora pérgolas y elementos arquitectónicos ligeros que generan sombra y continuidad espacial entre los distintos edificios, mejorando la experiencia de uso del entorno.

Se contempla la demolición de vestuarios obsoletos y la construcción de nuevos módulos en distintas dársenas, así como la rehabilitación de instalaciones portuarias y espacios de servicio.

Los nuevos elementos arquitectónicos incorporan cubiertas tipo vela y soluciones integradas en el paisaje marítimo, reforzando la identidad visual del puerto.