Frustran ‘in fraganti’ en Málaga un asalto armado a una ‘guardería’ de dos toneladas de hachís: hay cinco detenidos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha desarticulado una organización que intentaba asaltar una vivienda en Benalmádena y robar casi dos toneladas de hachís. Cinco personas han sido detenidas: cuatro miembros del grupo criminal y el hombre encargado de custodiar la droga en la vivienda. Durante el asalto, los miembros de la banda maniataron y golpearon al vigilante, amenazándolo con armas de fuego. Se realizaron cuatro registros domiciliarios en Benalmádena, Estepona y Benahavís, donde se incautó un 'kit de vuelcos' con armas, pasamontañas y equipos de comunicación.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que se dedicaba, presuntamente, a dar vuelcos a otros narcotraficantes cuando iba a asaltar una vivienda para sustraer el estupefaciente.

En concreto, la investigación ha permitido que los agentes frustraran “in fraganti” un asalto armado a una “guardería”, situada en la localidad de Benalmádena, en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís, según han informado en un comunicado.

Han sido detenidas cuatro personas como integrantes del grupo especializado en cometer los asaltos así como el hombre que custodiaba la droga en la vivienda.

Además se han practicado cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benahavís, en los que se hallaron efectos que podrían considerarse un “kit de vuelcos”.

Así fue la investigación

La operación se inició cuando los agentes, que realizaban una investigación sobre este grupo criminal especializado en sustraer sustancia estupefaciente a otros narcotraficantes, se percataron de que estaban planificando un asalto a una vivienda en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.

Los asaltantes llegaron a la “guardería” a bordo de una furgoneta y, mientras uno de ellos se quedaba al volante de la misma, los tres restantes cubrían sus rostros con pasamontañas y accedían al interior. Una vez dentro de la vivienda, los miembros de la organización golpearon violentamente a la víctima y la maniataron con bridas, mientras lo amenazaban con armas de fuego.

Tras obtener las llaves de la vivienda y el mando del garaje accedieron al parking con la furgoneta y, con la víctima maniatada, los asaltantes comenzaron a cargar en el vehículo los fardos de hachís que la organización guardaba en la vivienda.

Ante la inmediatez de la acción criminal, y el riesgo para la vida de la víctima, se estableció un dispositivo policial urgente para acceder a la vivienda en dos grupos.

Uno de los equipos accedió por la puerta principal y se encontró al hombre maniatado y con claros signos de haber sido golpeado, por lo que se le dio asistencia y se le liberó de las bridas que sujetaban sus manos.

De forma simultánea observaron que los asaltantes, sintiéndose cercados por los agentes, se lanzaron por la terraza de la vivienda hacia la propiedad vecina para huir a la carrera hacia una de las puertas peatonales de la urbanización.

Tras una persecución a pie se logró interceptar y detener a los cuatro integrantes de la organización criminal. Además, una vez que el hombre que custodiaba las dos toneladas de hachís fue asistido, se procedió igualmente a su detención.

Registros en cuatro domicilios

En el marco de este operativo, los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benahavís, donde intervinieron un “kit de vuelcos” compuesto, entre otros efectos, por un revólver, un lanzadestellos policial, armas de fuego simuladas, inhibidores y detectores de frecuencia, localizadores GPS, pasamontañas, guantes, chalecos reflectantes, bridas y herramientas de apertura.