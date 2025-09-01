Incendio forestal en Benalmádena (Málaga): el viento dificulta las labores de extinción

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga. Bomberos del Infoca, dependientes de la Agencia de Emergencias de Andalucía, y Bomberos de Benámadena están trabajando en estos momentos en Benalmádena para tratar de extinguir un incendio declarado en la mañana de este lunes, 1 de septiembre.

El foco de las llamas se encuentra justo en la zona de Santángelo Oeste, en una zona de matorral tras el Hospital Vithas Xanit. En cuanto a los medios desplegados en la zona: en el aire están trabajando un avión semipesado y uno ligero. En tierra, una autobomba, un técnico de operaciones Brica, un agente de medioambiente, dos grupos de bomberos forestales y dos brigadas de refuerzo contra incendios.

Las labores de extinción se están complicando por el viento fuerte de la zona. Dede el Ayuntamiento de Benalmádena han pedido a la población que mantengan las vías de acceso despejadas, sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades y la información por fuentes oficiales.

🔴DECLARADO #IFBenalmádena (Málaga). Incendio ACTIVO.



MEDIOS:

👨‍🚒2 Bricas, 1 técnico de operaciones Brica, 1 agente de medio ambiente, 2 grupos de bomberos forestales

🚒1 autobomba

🚁1 semipesado, 1 ligero pic.twitter.com/D24dL0GUMD — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 1, 2025

El incendio, cuando son las 12.55 horas, permanece activo.

