Nuevo pulmón verde para la Costa del Sol: Benalmádena avanza en un parque dedicado al gran botánico de Al-Ándalus

La apuesta de los municipios de la Costa del Sol por la construcción de nuevos y grandes parques no tiene precedentes. En la línea de lo ocurrido con Mijas y el Gran Parque de la Costa del Sol y Málaga, con la transformación del Campamento Benítez en zona verde, Benalmádena sigue dando pasos para contar con un extraordinario espacio ciudadano.

Una de las singularidades de esta zona verde es que busca rendir homenaje al considerado como el mayor botánico farmacólogo de la civilización islámica, Diya al-Din Abu Muhammad Abdallah Ibn Ahmad, llamado Ibn al-Baytar ('el hijo del veterinario'), al-Malaqui ('el Malagueño'), discípulo de An-Nabati, y que nació en esta localidad de la Costa del Sol en el año 1197.

El Ayuntamiento benalmadense, que adjudicó a finales de 2023 a Sardalla Española la primera fase de esta operación, con un coste inicial de 2.092.131,58 euros (ahora incrementado por un proyecto modificado cifrado en 348.333,14 euros), acaba de licitar los trabajos de ejecución de la fase 2.

De acuerdo con los detalles recogidos en el pliego de condiciones, esta etapa de la actuación tiene un precio inicial de casi 2,5 millones de euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de los trabajos es de 180 días. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 15 de septiembre para presentar sus ofertas.

Ubicación estratégica

Imagen de los terrenos sobre los que se va a actuar en esta segunda fase.

En la memoria de la propuesta se pone en valor la localización de los terrenos, situados en medio de la trama urbana y próximos a la costa. Estas ventajas harán que el Parque Ibn al-Baytar “se encuentre en una zona privilegiada, en la que cualquier actuación de restauración ambiental que se lleve a cabo tendrá una importante repercusión social”.

El proyecto que sigue avanzando tiene la particularidad de que va a permitir la recuperación ambiental de una zona "olvidada, en la que nadie repara", buscando con ello mejorar el entorno y la calidad de vida de los vecinos.

El nuevo parque contará con 21,46 hectáreas, subrayando la apuesta por la plantación de arbolado. La enorme dimensión hace que el proyecto se haya dividido en diferentes etapas.

Esta segunda afecta a una superficie 1,15 hectáreas e incorporará, entre otros equipamientos una pista deportiva, un circuito de calistenia, un bar-terraza, un parque canino, una zona infantil y un espacio de carga para bicicletas eléctricas y su posible alquiler.

El ámbito de actuación del presente proyecto se ubica en el entorno próximo al Colegio Maravillas. Este espacio del parque estará dotado con dos entradas principales desde la calle Santiago Rey, punto desde el que se inician los caminos o itinerarios principales hasta llegar al acceso P3 de Doña María SUR.

Se trata de una zona utilizada para el acopio de materiales y restos de construcción.

En la documentación oficial se destaca que Ibn al-Baytar vivió su niñez y adolescencia en Benalmádena, donde comenzó a interesarse por las plantas de su entorno y la forma de utilizarlas para curar ciertos males. Posteriormente, estudió en Sevilla (1220), y con 24 años dejó Al-Ándalus para instalarse en el Oriente musulmán, falleciendo en 1248, en Damasco.

La actuación permitirá cumplir una función paisajística, otra ecológica y una tercera ambiental, ya que reducirá la temperatura, disminuirá el ruido urbano, eliminará partículas y renovará del aire y aumentará la capacidad de capturar y almacenar CO2 funcionando como un verdadero sumidero natural de carbono.

El nuevo parque aprovechará la topografía del terreno, así como el cauce del arroyo que lo recorre por el centro (de norte a sur) para la creación de distintas masas de arbolado.

El hilo conductor del parque será la botánica y las colecciones de especies vegetales que han de ponerlo en valor (orquídeas, especies endémicas, culinarias, etc.). También se fomentará la integración de los paseos botánicos y la creación de ecosistemas vegetales mediterráneos (encinar, acebuchal, pinares, vegetación de ribera).

Y se impulsará la recuperación ambiental de las instalaciones de la antigua depuradora, incluyendo un nuevo espacio ajardinado tipo plaza con un ajardinamiento árabe con colecciones de plantas mediterráneas: El Jardín de los Sentidos.

El proyecto regulará y ordenará los actuales huertos urbanos asentados junto al cauce, atendiendo la demanda existente. Se creará un centro de interpretación, a modo de corazón del parque, cuyo contenido girará en torno a la figura de Ibn al-Baytar, siendo completada con temáticas sobre características del Jardín Árabe, técnicas de irrigación, descripción del medio físico de Benalmádena (cauces, playas, acantilados, zona de Sierra, formaciones vegetales más representativas del municipio), etc.

Este complejo servirá de centro de formación, donde se impartirán talleres de jardinería, formación ambiental, divulgación de las costumbres y cultivos tradicionales.

Habrá sitio también para instalaciones deportivas como pista multideporte para la práctica de balonmano, baloncesto, petanca, juegos multiaventura, tiro con arco… El diseño propuesto recoge un recinto para instalaciones de parkour/calistenia, circuitos de saltos de tierra BMX y un pumptrack.