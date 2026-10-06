Muere una joven de 23 años al resultar electrocutada mientras se duchaba en Antequera (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves Una joven de 23 años ha muerto tras sufrir una descarga eléctrica mientras se duchaba en su vivienda de la calle San Pedro de Antequera. El 112 recibió el aviso sobre las 15:10 horas; Policía Nacional, Policía Local y sanitarios acudieron al domicilio, sin poder salvarla. Los servicios sanitarios atendieron también a una mujer de 45 años por un ataque de ansiedad tras lo ocurrido. La investigación trata de esclarecer el origen de la electrocución; entre las hipótesis figura una posible conexión ilegal a la red eléctrica.

Trágico suceso en la provincia de Málaga. Una joven de 23 años ha fallecido este lunes tras sufrir una electrocución cuando se estaba duchando en la vivienda donde reside, en la localidad malagueña de Antequera. Al parecer, habría sufrido la descarga desde la alcachofa.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.10 horas en una vivienda de la calle San Pedro de Antequera. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada que alertaba de que la chica había quedado inconsciente dentro del domicilio tras electrocutarse.

Desde la sala operativa se alertó a la Policía Nacional, la Policía Local y a los servicios sanitarios, que nada pudieron hacer por salvar su vida lamentablemente.

Así, los sanitarios también atendieron a una mujer de 45 con un ataque de ansiedad ante lo sucedido. Se están investigando los hechos, con el fin de esclarecer por qué la joven sufrió la descarga eléctrica.

Una de las hipótesis que se barajan es que la vivienda podría tener una conexión ilegal a la red eléctrica, según han informado a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes cercanas a la investigación.

En Antequera están totalmente destrozados con la pérdida de Meri, así se llamaba la joven fallecida, que era muy conocida entre sus vecinos por "su simpatía" y "vitalidad". "Un ángel más vuela", escribía en redes sociales hoy una conocida de la joven.