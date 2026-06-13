Incendio forestal en Antequera: medios aéreos y terrestres logran estabilizar el fuego

Vídeo de los trabajos de extinción del incendio forestal declarado en Antequera.

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal se declaró este sábado en el municipio de Antequera, movilizando un amplio dispositivo del Plan Infoca. El fuego ha sido estabilizado gracias a la intervención rápida de efectivos terrestres y aéreos. Participaron dos brigadas Brica, bomberos forestales, técnicos de operaciones y una autobomba, además de un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

Un incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en el término municipal de Antequera ha obligado a movilizar un amplio dispositivo del Plan Infoca para tratar de controlar las llamas y evitar su propagación.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, tras detectarse el fuego se ha activado de inmediato el operativo de lucha contra incendios forestales en la zona. La labor ha permitido ya dar por estabilizado el fuego.

Hasta el lugar se han desplazado numerosos efectivos tanto por tierra como por aire. En concreto, el dispositivo movilizado está integrado por dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Bricas), dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y una autobomba.

A estos recursos se suman medios aéreos compuestos por un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra, que trabajan para apoyar las tareas de extinción desde el aire y contener el avance del fuego.