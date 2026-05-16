Trágico rescate en El Torcal de Antequera: una mujer muere tras precipitarse desde 50 metros de altura

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer falleció tras caer desde 50 metros en una zona escarpada de El Torcal de Antequera. El accidente ocurrió mientras la víctima realizaba un destrepe y quedó encajada en una grieta, dificultando el rescate. El operativo de rescate contó con la participación de sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos, un helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil. El cuerpo de la mujer fue finalmente recuperado y trasladado por los especialistas del GREIM en una operación de alta dificultad.

Una mujer ha muerto este sábado tras caer desde una altura de 50 metros en una zona escarpada de El Torcal de Antequera, en un área de difícil acceso situada por encima del paraje del Nacimiento de la Villa.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía. De acuerdo con las fuentes oficiales, el aviso se recibió sobre las 12.00 horas, cuando un acompañante de la víctima alertó de que una mujer había caído por un cortado mientras se encontraba en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y bomberos del Consorcio Provincial.

Helicóptero de la Guardia Civil.

Según las primeras informaciones, la víctima se precipitó mientras realizaba un destrepe en una pared, quedando encajada en una grieta, lo que complicó notablemente las labores de rescate.

Ante la complejidad del operativo, fue movilizado un helicóptero sanitario y también intervino el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, especializado en actuaciones en entornos de alta dificultad.

Finalmente, los agentes del GREIM lograron recuperar el cuerpo de la mujer y trasladarlo hasta la base tras completar el rescate en una zona de complicado acceso y gran dificultad orográfica.