El PP vuelve a vencer en la mayoría de municipios de Málaga: todos los grandes son 'azules'

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular se impone en la mayoría de los municipios de la provincia de Málaga, ganando en las principales localidades como la capital, Marbella, Antequera, Ronda y toda la costa. La candidatura del PP al Congreso por Málaga, encabezada por Elías Bendodo, logra casi el 36% de los apoyos y obtiene 4 diputados. El PSOE resiste en un tercio de las localidades medianas y pequeñas, logrando 3 diputados, mientras que Vox suma 3 escaños y es la fuerza más votada en tres municipios. Los resultados más extremos se dan en Serrato, con un 64,26% de apoyo al PSOE, y en Cartajima, donde el PP logra su mejor dato alcanzando el 50,29% de los votos.

El Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza más votada en la mayoría de municipios de la provincia de Málaga, incluyendo a todas las grandes localidades en las elecciones generales celebradas este domingo.

Se repite prácticamente el guion de pasados comicios, donde la provincia es claramente del azul del PP, mientras que el PSOE resiste en un tercio de localidades medianas y pequeñas.

Vox, por su parte, ha vencido en tres municipios: Júzcar, Parauta y Guaro.

La candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Málaga, encabezada por Elías Bendodo, ha convencido a casi el 36% de los malagueños que han acudido a votar en masa, obteniendo 4 diputados, frente a los 3 del PSOE, 3 de Vox y 1 de Adelante Andalucía.

Tanto en Málaga capital como en Marbella, los dos mayores municipios de la provincia, el triunfo del PP ha sido holgado.

En la capital ha obtenido casi el 36% de los votos frente al 23,3% del PSOE, el 20% de Vox y el 13,3% de Adelante Andalucía.

En Marbella ha sido similar. El PP ha logrado el 37,3% de los votos. El PSOE, que tiene al marbellí José Bernal como número uno en la lista y que será diputado, ha convencido al 23,6% mientras que Vox ha registrado un 22,7%.

El PP ha vencido en todos los municipios de la costa, así como en Antequera y Ronda. En Torremolinos con el 38% de los votos; en Benalmádena el 37%; en Vélez Málaga al 35%; en Rincón el 40%; en Fuengirola un 40%; o en Estepona el 36%.

En Cártama, cuyo alcalde es el socialista Jorge Gallardo, el PSOE ha pasado a ser la tercera fuerza tras el PP y Vox. Todo un aviso a navegantes para las municipales.

La victoria más contundente en la provincia se la ha llevado el PSOE en Serrato, con el 64,26% de los votos. Aun así, ha perdido 12 puntos respecto a los comicios de 2023.

En el caso del PP, la localidad que más le ha apoyado ha sido Cartajima con el 50,29%, aunque ha mermado su cuota en diez puntos.