Casi 1,3 millones de malagueños votan este domingo en las elecciones generales: 60.000 se estrenan en las urnas

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LO ESENCIAL Las claves Un total de 1.292.972 malague os est!n convocados a las urnas en las elecciones generales, entre los cuales 60.524 jóvenes votar!n por primera vez. El dispositivo electoral en la provincia contar! con 4.358 empleados p!blicos, incluyendo un despliegue de seguridad formado por 3.516 agentes de Polic!a Nacional, Guardia Civil y Polic!a Local. M!laga dispone de 1.778 mesas electorales distribuidas en 598 colegios, donde se elegir!n 11 diputados para el Congreso y cuatro senadores. Como novedad de accesibilidad, las personas con discapacidad visual han podido solicitar el kit de voto en braille para recibirlo directamente en sus domicilios.

Las elecciones generales 2026 ya están aquí. Durante toda la jornada los malagueños acudirán a sus colegios electorales para ejercer su derecho al voto y elegir a aquellos que se quedarán con los 11 escaños en el Congreso de los Diputados y los cuatro en el Senado.

De los 38,6 millones de españoles con derecho a voto, 1.292.972 son malagueños. De ellos, 1.218.939 residen en España y 74.033 en el extranjero, el llamado voto CERA.

En estos comicios hay 60.524 jóvenes que han cumplido 18 años desde las generales de 2023 y que podrán votar por primera vez en unas elecciones a Cortes.

Además, Correos ha admitido 38.314 solicitudes de voto por correo en la provincia. De ellas, 21.229 se tramitaron en las oficinas postales y 17.085 de forma telemática, en la web de Correos.

Dispositivo de 4.358 personas

El operativo electoral movilizará a 4.358 empleados públicos en la provincia, según los datos consultados por este periódico.

La seguridad la cubrirán 3.516 agentes, de los cuales son 1.745 de la Policía Nacional, 1.581 de la Guardia Civil y 190 policías locales.

A ellos se sumarán 842 representantes de la Administración, que se encargarán de organizar y coordinar la jornada.

1.778 mesas electorales

La provincia tendrá 5 juntas electorales de zona, 598 colegios y 1.778 mesas, con 3.556 urnas y 889 cabinas.

Para formarlas se ha designado a 16.002 ciudadanos, entre titulares y suplentes. Tendrán a su disposición 28.357 manuales de instrucciones.

Se han impreso 13.479.400 papeletas para el Congreso y 1.384.400 para el Senado, además de 2.934.100 sobres.

Los representantes de la Administración tendrán 674 tablets para transmitir en tiempo real la constitución de las mesas, las incidencias y los resultados del escrutinio.

Los colegios abrirán a las 9.00 horas y cerrarán a las 20.00 horas.

Voto en braille en casa

La gran novedad de esta convocatoria tiene que ver con la accesibilidad. Las personas con discapacidad visual han podido pedir el kit de voto en braille y recibirlo en su domicilio.

En Málaga hay 75 kits disponibles: 67 personas ya lo tienen en casa y el resto estarán en las mesas el día de la votación. Los colegios tendrán también cartelería de accesibilidad cognitiva.

Generales de julio de 2023

En las generales del 23 de julio de 2023, el PP ganó en la provincia con 299.977 votos (38,3%) y cinco diputados, dos más que en 2019. Encabezaba su lista Elías Bendodo.

El PSOE quedó segundo, con 236.935 votos (30,3%) y tres escaños, uno menos que en 2019, aunque sumó unos 10.000 votos más. Su cabeza de lista era Mari Nieves Ramírez.

Vox fue tercera fuerza, con 128.965 votos (16,5%), frente a los 162.280 de 2019, y mantuvo dos diputados: Patricia Rueda y Carlos Hernández. Sumar logró 95.662 votos (12,2%) y un escaño, el de Toni Valero.

La participación fue del 67,21%, más de tres puntos por encima de la de 2019 (64,02%).

En el Senado, el PP obtuvo tres senadores: José Alberto Armijo, Ángel Luis González y Lucía Yeves. El PSOE se quedó con uno, Rafael Granados. Fue un vuelco respecto a 2019, cuando los socialistas tenían tres senadores y los populares uno.