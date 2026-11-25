Jordi Wild, youtuber con cerca de 20 millones de seguidores: "Estoy por votar en blanco o abstenerme"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Jordi Wild cerró la segunda jornada de Talent Land España 2026 en Málaga, donde abordó su trayectoria, el podcast The Wild Project y sus recientes entrevistas políticas. El creador de contenido afirmó que ninguno de los candidatos le ha convencido y que sopesa votar en blanco o abstenerse en las próximas elecciones del 29N. Aseguró que meterse en política ha sido una experiencia complicada por la crispación del público, señalando que le gustaría no ver a un político en mucho tiempo. Recordó sus inicios en internet y dio consejos a nuevos creadores sobre la dificultad de mantenerse en el sector y cómo afrontar el odio en las redes sociales.

Pocas son las casas españolas en las que puede que no haya sonado el nombre de Jordi Wild en las últimas semanas. Millones de personas han estado pendiente de sus entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno y ahora miles de personas lo han escuchado cerrar la segunda jornada de Talent Land España 2026 que se está celebrando en Málaga esta semana.

Videojuegos, su podcast, la preparación de las entrevistas, el trabajo de YouTube, su trabajo soñado si no se dedicara a YouTube, los encuentros con los candidatos y las próximas elecciones del 29N han sido algunos de los temas que ha abordado en esta charla, donde el público ha sido el que le ha hecho preguntas.

Uno de los momentos más esperados del encuentro llegó cuando una de las preguntas del público ha sido si Vox había perdido fuelle por no acudir a The Wild Project.

La charla de Jordi Wild en Talent Land. Talent Land

Wild cree que el partido "salió muy reforzado" de su paso por La Revuelta y "muy perjudicado de la no entrevista", aunque puntualizó que "me da la sensación de que se han quedado a pachas".

El youtuber reconoció que no esperaba el revuelo que se formó aquel día. Calcula que el comunicado que publicó tras la ausencia llegó a "50 o 60 millones de personas" entre todas las plataformas.

"Lo hice desde la tristeza más absoluta. Yo estaba realmente jodido. Ese día fue muy complicado para mí, emocional y psicológicamente", confesó.

Jordi Wild en Málaga Talent Land

Quería reunir a los cuatro candidatos, "algo histórico", y conseguir una imagen concreta: los cuatro "con un tío tatuado, en su habitación, con pósters de Nirvana y Slipknot" para "acercar un mundo que hasta hace cuatro días era despreciado por todos, el de internet, a la más alta esfera de la comunicación".

A esa "tristeza" por "el plantón" también se le suma la autocrítica y señaló que plantear cuatro entrevistas en cuatro días seguidos fue "un fallo de preparación".

Voto en blanco

Ante la pregunta sobre si votará a alguno de los partidos que ha entrevistado, ha sido tajante: "Ninguno de los candidatos me ha convencido".

Las entrevistas le han servido para "humanizar" a los candidatos, pero sostiene que PP y PSOE son "partidos asolados por la corrupción", también ve demasiado idealista a Frente Amplio y piensa que votar a las minoritarias "no va a cambiar mucho".

Por lo que concluyó asegurando que "a día de hoy, estoy por votar en blanco o abstenerme. Le voy a dar unas vueltas".

Posicionarse en política

Tampoco faltó la pregunta de si si posicionarse políticamente le ha beneficiado o perjudicado. En este punto, aseguró, sin ninguna duda que "meterse en política es una putísima mierda. Es un coñazo. La gente está súper crispada, inventan cosas sobre ti, rebuscan y rebuscan".

Además, contó que llegaron a analizar las camisetas que llevó en las entrevistas a los candidatos, llegando a ser acusado "de un pacto satánico por llevar la camiseta de un grupo famosísimo".

Actualmente, no está "contento con el nivel político español. Ni lo estaba antes ni lo estoy ahora", añadió y tras las entrevistas más todavía hasta el punto de querer "no ver a un político ni a 56 kilómetros".

Reverte, el invitado más majo

Al preguntarle qué invitado le había sorprendido más detrás de las cámaras, se queda con Arturo Pérez-Reverte porque "tiene esa fama de que puede ser muy borde y vino con una humildad y una simpatía que me sorprendieron mucho para bien".

Sus inicios en YouTube

Wild también repasó sus comienzos con humor y aseguró que a día de hoy ve sus primeros vídeos y "me quiero pegar un puñetazo". A su parecer, "todo es mejorable, y sé que hoy soy peor que de aquí a cinco años".

A los jóvenes creadores les lanzó un consejo con un toque de humor: "Si algún día veis un vídeo vuestro y decís 'me quiero quemar', tranquilos, vais a mejorar. Y si no, os podéis dedicar a ser abogados, que hoy hace mucha falta".

Mantenerse y el hate

En lo profesional, su mayor reto ha sido mantenerse desde que comenzó en YouTube y sabe que "llegar es muy difícil, pero mantenerse es veinte veces más".

Sobre los ataques en redes, cree que el hate "va asociado a ser famoso", sea cual sea la profesión y trata que no le afecte porque considera que "la crítica es muy sana".

Eso sí, Wild puntualizó entre la crítica y el hate que es que "la gente que necesita hacerte saber que te odia". Por ello su receta consiste en "inmunizarse, no buscarse en internet y tirar para adelante".