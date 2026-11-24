El neurocientífico Mariano Sigman, sobre la IA: "El mayor peligro no es que sea consciente, sino imbécil"

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LO ESENCIAL Las claves El neurocientífico Mariano Sigman ha debatido en Talent Land sobre los enigmas de la conciencia, el libre albedrío y los riesgos de la inteligencia artificial. Sigman advierte de que el verdadero peligro de la IA no es que llegue a ser consciente o malvada, sino que actúe con estupidez y cause un gran impacto por cometer errores. Sobre el libre albedrío, sostiene que la existencia de actividad cerebral previa a una decisión no anula la capacidad humana de actuar o elegir. El experto aboga por afrontar los límites del conocimiento científico con curiosidad y humildad ante las preguntas que aún no tienen respuestas definitivas.

¿Puede una máquina llegar a ser consciente? ¿Somos realmente libres cuando tomamos una decisión? ¿Hasta qué punto sabemos lo que ocurre dentro de nuestra propia cabeza? Son preguntas que la ciencia y la filosofía llevan años intentando responder y para las que, por ahora, no hay una explicación definitiva.

El neurocientífico y divulgador argentino Mariano Sigman ha abordado algunas de estas cuestiones en una conversación con el filósofo Enric Fernández Gel durante Talent Land, que se celebra este 24, 25 y 26 de noviembre en Málaga.

Sigman ha comenzado por una de las grandes incógnitas de la neurociencia, como es la conciencia. Aunque la investigación ha avanzado, ha reconocido que seguimos sin comprender cómo surge la experiencia subjetiva, es decir, qué hace que sintamos lo que sentimos.

Es lo que en filosofía se conoce como "el problema difícil" de la conciencia: explicar cómo unos procesos físicos del cerebro se convierten en una experiencia personal.

Una cosa es observar la actividad neuronal de una persona y otra muy distinta saber qué está experimentando. El filósofo Thomas Nagel planteó esta dificultad con una pregunta que se ha hecho célebre: cómo se siente ser un murciélago. Podemos estudiar su cerebro y su comportamiento, pero no acceder directamente a su experiencia.

Ese límite también complica saber si otros seres tienen conciencia. Y la duda se extiende ahora a las máquinas. "No hay un experimento definitivo" que permita certificar que un organismo o un sistema artificial es consciente, ha explicado Sigman. Los conocimientos obtenidos al estudiar un cerebro biológico tampoco permiten trasladar automáticamente esas conclusiones a una inteligencia artificial.

Para ilustrar hasta dónde puede llegar esa dificultad, ha recordado los experimentos del investigador Adrian Owen con pacientes diagnosticados en estado vegetativo o con mínima conciencia.

Un momento de la charla. Talent Land

En algunos casos, se les pidió que imaginaran actividades como jugar al tenis o recorrer mentalmente su casa. Aunque no podían comunicarse, sus cerebros mostraron patrones de actividad que respondían a esas instrucciones. Aquellos resultados apuntaban a que algunos pacientes podían conservar cierto grado de conciencia pese a no poder expresarlo.

El riesgo de una IA "imbécil"

La conversación ha dado paso a una cuestión cada vez más presente: qué ocurriría si una inteligencia artificial llegara a ser consciente y si, en ese caso, debería tener derechos. Sigman ha planteado que ni siquiera sabemos identificar qué entidad sería la que experimentaría esa conciencia: ¿cada instancia de un sistema como GPT?, ¿el conjunto del sistema?, ¿la infraestructura que lo sostiene?

Pero el neurocientífico considera que el debate puede estar poniendo el foco en el lugar equivocado. Para explicar su preocupación ha recurrido a Hannah Arendt y a su reflexión sobre la banalidad del mal. No todo el daño, ha recordado, procede de una voluntad deliberada de hacer el mal. A veces nace de la estupidez.

Desde esa perspectiva, el peligro de la inteligencia artificial no tendría por qué estar en que desarrolle conciencia o intenciones propias. Podría ser mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más inquietante: que cometa errores o actúe de manera absurda con una capacidad de impacto enorme. "La posibilidad más perniciosa de una inteligencia artificial de hacer daño no es que sea consciente, sino que sea imbécil", ha planteado.

La otra gran cuestión de la charla fue el libre albedrío. ¿Elegimos realmente lo que hacemos o nuestras decisiones están determinadas por procesos cerebrales que comienzan antes de que seamos conscientes de ellas?

Sigman se ha referido al conocido experimento de Benjamin Libet, que observó que ciertas señales de actividad cerebral aparecían antes de que los participantes comunicaran haber tomado la decisión consciente de mover una mano. Sin embargo, el neurocientífico rechazó que este resultado demuestre que no existe la libertad. Que una decisión tenga antecedentes en el cerebro no significa, por sí solo, que no tengamos capacidad de actuar o elegir.

Para Sigman, una cosa es negar cualquier margen de agencia y otra muy distinta reconocer que no controlamos todos los factores que influyen en nuestras decisiones. En ese terreno, incluso ha admitido una creencia que puede sorprender tratándose de un científico: ha llegado a pensar que determinados gestos o la camiseta que lleva puesta pueden influir en los resultados de los partidos de Argentina. "Yo elijo creer", ha explicado, aludiendo a esas pequeñas supersticiones que, sin tener una base científica, pueden hacer más llevadera la vida.

Su planteamiento no consiste en confundir creencias con pruebas, sino en aceptar que hay preguntas para las que todavía no tenemos respuestas concluyentes. Cuando no es posible demostrar una cosa u otra, ha defendido, cada persona puede elegir qué idea le ayuda a vivir mejor.

La conversación ha terminado con dos conceptos que Sigman considera esenciales: curiosidad y humildad. La primera, para mantener abierta la posibilidad de que las cosas sean distintas de como las imaginamos; la segunda, para no dar por cierto todo aquello que creemos saber.

La ciencia, ha recordado, ha avanzado precisamente cuando ha cuestionado certezas que parecían indiscutibles. Y quizá esa sea también la actitud necesaria ante preguntas como la conciencia, la libertad o el futuro de la inteligencia artificial: seguir preguntando, sin confundir lo que sabemos con lo que todavía nos queda por descubrir.