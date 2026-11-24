Esteban Díaz demuestra en Málaga cómo crear con IA un corto sobre un butanero y una vampiresa en 45 minutos

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LO ESENCIAL Las claves El director Esteban D'Díaz demuestra en Talent Land España 2026 como crear un cortometraje en solo 45 minutos empleando inteligencia artificial. Con la colaboración del público, se diseñó una historia de humor negro protagonizada por una vampiresa y un repartidor de butano. Para el proceso se utilizaron herramientas de IA como Magnific Spaces para el storyboarding y Suno para la creación de la banda sonora. El cineasta reivindicó el uso de la IA como herramienta para el futuro del cine frente a quienes se oponen a su utilización.

¿Puede la inteligencia artificial crear un corto de cine desde cero en apenas unos minutos? Hace unos años se habría catalogado como imposible, pero ahora no. Dar vida a una vampiresa y a un butanero en tan solo 45 minutos es totalmente concebible.

Así lo ha demostrado el director y fundador de Uveox, Esteban Díaz, en Talent Land España 2026, celebrado en Málaga. Con la ayuda del público y varias herramientas de IA, ha creado en directo una historia protagonizada por una vampiresa y un repartidor de butano, en un experimento que ha puesto a prueba los límites de la creatividad y la tecnología.

La historia de John Henry y cómo murió en un duelo contra la primera máquina de vapor ha servido de apertura y cierre a una mesa donde los asistentes, auriculares de felpa, han sido partícipes de un experimento improvisado. El reto parecía imposible, crear un corto mejor que el de Chatgpt.

Como toda historia, necesita un protagonista, en este caso una vampiresa. En el guion propuesto por el público, esta vampiresa repartía bombas de butano, una propuesta en la que el género cinematográfico escogido no era otro que el humor negro.

Con esto sobre la mesa, llegó la hora de diseñar el guion, una idea sencilla pero que bien elaborada después extendería a un minuto gracias a su herramienta de edición de guiones. El siguiente paso fue trabajar el storyboarding gracias a Magnific Spaces, que además de desglosar el guion diseñó el vestuario.

Momento de rodar. Dos voluntarios se ofrecieron para interpretar de manera improvisada el guion diseñado, él haría de butanero y ella de vampiresa a la que el guion había añadido la condición de acosadora.

No todo iba a ser tan sencillo. Al constante “vamos justos de tiempo” del propio Esteban se sumaron los problemas de conexión que marcarían el desenlace del experimento.

El último paso antes del montaje era la música. Con ayuda de tres de los asistentes que entonaron el clásico tono de McDonald’s y la herramienta de IA Suno, se pudo grabar la sintonía que acompañaría al corto.

El reloj marcaba la hora de terminar. Esteban rescató la leyenda de John Henry a la que clasificó como “absurda” porque el protagonista intentaba competir con la máquina en lugar de usarla, algo que él mismo recrimina a todos aquellos cineastas que se niegan en rotundo a que la IA es parte del futuro del cine.