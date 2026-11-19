Vox 'contraprograma' el lanzamiento del GTA VI y saca su propio videojuego: se pueden construir viviendas en Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Vox lanza 'El reto del sentido común', un videojuego propio coincidiendo con el esperado estreno de GTA VI y a diez días de las elecciones generales. El juego recorre la geografía española vinculando propuestas electorales a zonas específicas, como la construcción de viviendas en Málaga o la lucha contra las narcolanchas en el Campo de Gibraltar. El minijuego situado en Málaga sirve para presentar sus medidas sobre vivienda, proponiendo un IVA del 0% para obra nueva y eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La propuesta incluye además una simulación satírica del teléfono móvil de Pedro Sánchez para criticar la gestión del Gobierno central.

Mientras miles de jugadores contaban las horas para entrar en Vice City, el ‘mundo’ del Grand Theft Auto VI, Vox lanzaba su propio videojuego. El partido de Santiago Abascal publicó en X a las 20.00 horas de este miércoles ‘El reto del sentido común’, en la víspera del estreno más esperado de la industria y a 10 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Rockstar invita a recorrer las calles de una Miami de ficción y Vox propone recorrer el mapa de España para repasar su programa electoral pantalla a pantalla. Hay minijuegos en Ceuta, Melilla, Barcelona o Málaga, donde los usuarios podrán ayudarles a construir viviendas de varios pisos.

El desafío malagueño lleva por título "Más vivienda, menos trabas". El minijuego tiene como objetivo apilar diferentes plantas en vertical; cuantas más, mejor.

Antes de empezar, la pantalla muestra el punto 28 del programa de Vox. Propone reformar la Ley del Suelo para aumentar el terreno disponible, agilizar los trámites y reducir las trabas a la vivienda.

Junto a ese punto aparecen las medidas fiscales del partido para la compra de la primera vivienda habitual de una familia española, que quedaría, detallan, "exenta de determinados impuestos". Así, plantean un IVA del 0% para la obra nueva y una bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en las compras de segunda mano.

La elección del escenario responde a un criterio del propio partido. Vox explica en un comunicado que cada minijuego traslada un punto de su programa al lugar del país que, a su juicio, más sufre ese problema concreto. En este caso, el problema de la vivienda se muestra como una de las grandes lacras de la provincia de Málaga.

El jugador puede moverse libremente por el mapa y cuenta con una ruta orientativa de 13 paradas. Arranca en Ceuta y Melilla, con las medidas sobre fronteras y soberanía, y pasa por La Rioja, donde se abordan las propuestas para autónomos.

En Barcelona se juega ‘Rambla Segura’, dedicado a la inseguridad en las calles, en el que hay que devolver a sus dueños los objetos robados por los carteristas. Andalucía aparece también en el Campo de Gibraltar, con un reto para impedir que las narcolanchas lleguen a la costa. Ese minijuego lleva el lema "Combate total al narcotráfico" y remite a los puntos 86 y 93 del programa.

El videojuego incorpora además una simulación satírica del interior del teléfono de Pedro Sánchez, con supuestas fotografías junto a José Luis Ábalos o Leire Díez y mensajes sobre pactos con Bildu.

El partido señala que "dado que Pedro Sánchez ha protagonizado una presidencia repleta de escándalos y negligencias, Vox ha querido comprimir su nefasta gestión y presentarla en este videojuego para recordar todo lo sucedido y la necesidad de que no revalide en el poder".

El juego funciona en móvil y en ordenador. La formación asegura que no guardará datos de los usuarios "para ningún fin político ni electoral" y ha avanzado que durante la campaña presentará más juegos rápidos con nuevas localizaciones.

El lanzamiento de este videojuego coincide con el del gigante de Rockstar Games. La compañía ha puesto a la venta este jueves la sexta entrega principal de la saga Grand Theft Auto, 13 años después de la anterior y en Málaga se ha vivido como uno de los grandes eventos del videojuego del año y casi de la década.

En las últimas semanas se han visto colas de jóvenes esperando en tiendas especializadas para hacerse con su reserva. GTA VI iba a salir inicialmente en otoño de 2025. Se retrasó a mayo de 2026 y finalmente se fijó para el 19 de noviembre. La historia transcurre en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, y la protagonizan Jason y Lucía, dos personajes vinculados al crimen organizado.