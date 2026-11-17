El exgerente de Smassa, Manuel Díaz, y su abogado, José Carlos Aguilera, en una imagen de archivo. EE

La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para el exgerente de Smassa, Manuel Díaz

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LO ESENCIAL Las claves La Fiscalía pide tres años de cárcel y 111.000 euros de multa para el exgerente de Smassa, Manuel Díaz, por presunta prevaricación, tráfico de influencias y acoso laboral. La investigación se centra en presuntas presiones a una responsable técnica para favorecer adjudicaciones y ejecuciones de obras en el aparcamiento de Pío Baroja. El PSOE exige explicaciones inmediatas al alcalde Francisco de la Torre y reclama la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión en la empresa municipal. Desde Con Málaga señalan a De la Torre como responsable político, acusándole de mantener al exgerente en el cargo a pesar de haber recibido advertencias sobre su gestión.

La Fiscalía de Málaga ha solicitado la apertura de juicio oral y una pena de tres años de prisión para el exgerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa), Manuel Díaz, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y acoso laboral.

La petición de la Fiscalía contempla, además de los tres años de prisión, distintas penas de inhabilitación y una multa de 111.000 euros.

Los hechos investigados están relacionados con las presuntas presiones ejercidas sobre una responsable técnica de la empresa municipal para favorecer determinadas decisiones vinculadas a la adjudicación y ejecución de las obras del aparcamiento de Pío Baroja.

El ministerio público también solicita una indemnización para la trabajadora presuntamente perjudicada y señala al Ayuntamiento de Málaga y a Smassa como posibles responsables civiles subsidiarios.

Así, tras conocerse, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido "explicaciones políticas inmediatas" al alcalde, Francisco de la Torre.

"Lo que estamos conociendo sobre la Smassa es de una gravedad extraordinaria y exige explicaciones políticas inmediatas", ha asegurado Ruiz Araujo, al tiempo que ha advertido de que "las responsabilidades políticas no pueden esperar a una sentencia".

Ha insistido en que "estamos hablando de una empresa pública, de dinero de todos los malagueños y de presuntas presiones a una trabajadora municipal para favorecer determinadas decisiones".

Paralelamente, el procedimiento judicial ha registrado nuevos avances a instancias de la acusación popular ejercida por el PSOE. Para Ruiz Araujo, las últimas actuaciones judiciales "ponen de manifiesto la necesidad de esclarecer lo sucedido en la gestión de una empresa municipal que debe estar sometida a los máximos controles y garantías de transparencia".

El portavoz municipal del PSOE ha insistido en que "las acusaciones conocidas afectan a cuestiones especialmente sensibles, como la utilización de recursos públicos, los procedimientos de contratación y el respeto a la independencia de los profesionales técnicos".

En este sentido, Ruiz Araujo ha situado directamente la responsabilidad política en el alcalde: "No puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene que explicar qué sabía, desde cuándo lo sabía y por qué ha mantenido su confianza hasta hace no mucho en el gerente de la Smassa", ha afirmado.

Los socialistas consideran "imprescindible que el alcalde aclare qué mecanismos de control se ejercieron sobre la empresa municipal, qué conocimiento tenía el gobierno local de las presuntas irregularidades y qué actuaciones se adoptaron para garantizar la legalidad de los procedimientos y proteger a los trabajadores públicos ante posibles presiones".

"Con todo lo que estamos conociendo, el alcalde no puede volver a negarse a una comisión de investigación. Le damos una nueva oportunidad para que demuestre que no tiene nada que ocultar", ha señalado.

Por último, el portavoz socialista ha reclamado que el Ayuntamiento "facilite toda la documentación requerida, colabore plenamente con la investigación judicial y asuma las responsabilidades políticas que puedan derivarse de lo sucedido".

Por su parte, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha acusado al regidor de ser "responsable político del escándalo de Smassa" y le ha exigido que "dé la cara".

"De la Torre nombró al gerente, recibió advertencias sobre sus actuaciones, lo mantuvo en el cargo y se negó a investigar. Ahora no puede esconderse: tiene que explicar qué sabía, desde cuándo lo sabía y por qué protegió su gestión".

Ha añadido que "lo que estamos conociendo sobre Smassa es un escándalo mayúsculo que apunta directamente a la responsabilidad política de Francisco de la Torre y del Partido Popular".

"Estamos hablando de presunta corrupción en la contratación pública, de la utilización de una empresa municipal para favorecer intereses empresariales particulares y de una trabajadora que habría sufrido presiones por defender la legalidad y los intereses públicos", ha añadido Sguiglia, al tiempo que ha señalado que "hay algo que resulta todavía más grave desde el punto de vista político: Francisco de la Torre no puede decir que no sabía nada".

A juicio del portavoz municipal de Con Málaga, "el alcalde no puede escudarse ahora en que se trata de un procedimiento judicial ni refugiarse en la presunción de inocencia del antiguo gerente. La presunción de inocencia debe respetarse, pero no puede convertirse en una coartada para evitar la rendición de cuentas políticas".