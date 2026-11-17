Más de 690 empresarios se citan en Málaga para analizar el futuro de la economía y la inteligencia artificial

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LO ESENCIAL Las claves Más de 690 empresarios y directivos de 375 empresas se reunirán en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para celebrar la XVII edición de Andalucía Management. Bajo el lema 'Liderar lo imprevisible', expertos e instructores analizarán los retos actuales de la economía, el liderazgo estratégico y la aplicación de la inteligencia artificial en el entorno empresarial. Durante el encuentro se entregarán los Premios Andalucía Management a las compañías Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech por su innovación, desarrollo e impacto social.

Más de 690 empresarios y directivos de 375 empresas se darán cita el próximo jueves 3 de diciembre en la XVII edición de Andalucía Management en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Este evento volverá a convertir a Málaga en el epicentro del liderazgo y la estrategia empresarial.

Así, bajo el lema, Liderar lo imprevisible, la jornada, que comenzará con la intervención de Natalia Gironella, experta en comunicación no verbal y profesora de comunicación estratégica y desarrollo profesional en IE Business School, se perfila como un evento de referencia para analizar cómo afrontar un entorno cambiante e incierto.

Gironella explicará cómo funciona la atención cerebral y qué hace que un mensaje cale en los demás. Además, ofrecerá claves de autogestión emocional y comunicación no verbal para generar conexión inmediata y demostrar que comunicar bien multiplica la productividad de las organizaciones.

A continuación, Josu Ugarte, presidente de la Zona Ibérica de Schneider Electric, advertirá de que el verdadero riesgo para las empresas hoy no es equivocarse, sino no decidir. Con ejemplos reales y un marco claro para priorizar y actuar, defenderá que la transformación no es un proyecto, sino una responsabilidad de liderazgo.

Fidel Sendagorta, diplomático y escritor, analizará la crisis en las relaciones transatlánticas, de Ucrania a Irán pasando por Groenlandia, y se preguntará si la Alianza Atlántica sobrevivirá a las diferencias entre Europa y Estados Unidos.

Tras la pausa, José Carlos Díez, economista, autor y profesor de la Universidad de Alcalá, repasará los retos del nuevo escenario, con aranceles, conflictos bélicos, expansión industrial china e inteligencia artificial. Señalará también las oportunidades de Andalucía: su posición en el estrecho de Gibraltar, sus costes energéticos y su talento.

Juan Iturri, CEO de Grupo Iturri, planteará después la pregunta "¿Construir empresa desde Andalucía?". Reflexionará sobre el precio personal de emprender, la responsabilidad de crecer y la necesidad de levantar empresas con legado y vocación internacional.

La jornada matinal concluirá con la entrega de los Premios Andalucía Management, que reconocen a empresas destacadas por su contribución social y económica, continuidad empresarial y capacidad de innovación. Este año han resultado ganadoras Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech, elegidas entre 297 candidaturas, en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social, respectivamente.

Tras el cóctel y el almuerzo, Pilar Jericó, escritora y experta en gestión del talento y liderazgo, presentará el Change Mindset: los principales frenos al cambio y siete claves prácticas para liderarlo sin miedo en las organizaciones.

Por su parte, Néstor Guerra, cofundador y consultor de NCompany y experto en innovación corporativa, abordará "La organización agéntica", con un marco práctico para liderar la empresa en la era de la inteligencia artificial. Se apoyará en casos reales y en su experiencia con compañías como Repsol, Telefónica, Roche, Novartis o Endesa.

El evento finalizará con Ousman Umar, fundador de Nasco Feeding Minds y Premio Princesa de Girona Social 2021, que compartirá su historia personal para transmitir valores como la resiliencia, la superación y la adaptación al cambio.

Andalucía Management 2026 cuenta con el patrocinio de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange Empresas, BCD y Mapfre, y con la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y Diputación Provincial de Málaga.

Puedes inscribirte y formar parte de la XVII edición de Andalucía Management a través de nuestra página oficial: https://www.andaluciamanagement.com/inscripcion/