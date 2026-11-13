Sabino, hostelero: "Nuestro menú solo cuesta 7 euros, pero prefiero ganar menos y que la gente esté contenta"

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LO ESENCIAL Las claves Sabino Ginés ofrece en el barrio de La Luz (Málaga) un menú completo por 7 euros y el café a un euro, vendiendo más de 210 menús diarios principalmente a personas mayores. Frente a la media española de 14,7 euros por menú, el hostelero logra mantener sus precios ajustando su margen de beneficio y aprovechando ofertas en la compra de ingredientes. Pese a que bebidas como el café y los refrescos siguen encareciéndose, el empresario asume la reducción de sus ganancias para no encarecer el servicio a sus clientes. Ginés prevé una ligera subida de entre 80 y 90 céntimos a principios de año ante el empuje de los costes y los avisos de su propio equipo para no ir tan ajustados.

En la avenida Isaac Peral, en pleno barrio de La Luz de Málaga, Sabino Ginés echa cuentas al frente de la cafetería del Centro Social La Raíz. Aprovecha las ofertas que ve sobre el café y sigue cobrando, por increíble que parezca, un euro por la taza.

De su cocina no salen menos de 210 menús al día que alimentan, sobre todo, a los mayores de la barriada, que prefieren tener un rato de conversación allí que hacerse ellos mismos la comida y almorzar totalmente solos en casa.

Sabino Ginés cobra 7 euros por menú. Una cifra verdaderamente sorprendente cuando comer de menú cuesta ya 14,7 euros de media en España, según la última encuesta de Hostelería de España y Edenred.

La receta para quedarse en la mitad es hacer muchos números, comprar allí donde haya una oferta y renunciar a una parte del beneficio.

Cuando EL ESPAÑOL de Málaga lo visitó en diciembre de 2025, su menú costaba 7 euros con primer plato, segundo, pan, postre y bebida. El mismo informe de Hostelería de España situaba entonces la media andaluza en 13,4 euros. Un año después, esa media ha subido hasta los 14 euros y Ginés sigue cobrando lo mismo.

En este tiempo, además, ha ganado clientela. Hoy no baja de los 210 menús diarios. También mantiene el café a un euro, y en su barra todavía se desayuna un pitufo mixto con café por 3 euros.

Ginés lleva mucho tiempo en el comercio en Málaga, donde tiene varios negocios de alimentación y droguería, y asegura que eso le abre puertas. Cuenta que “la gente me conoce y me ofrecen muchas cosas”, y que le siguen llamando “cuando necesitan vender”.

Lo demuestra con ejemplos. El aceite de girasol, que está a 1,60 euros, ha llegado a conseguirlo a 1,20. Una lata de Nestea, que se vende a 40 céntimos más IVA, la ha pagado a 25. "Pero conseguir estos números no es fácil", expresa.

Una camarera, con un plato del menú. Cedida

Con la carne le va igual de bien. Ginés asegura haber comprado el jamoncito de pollo a 1,40 euros, las alitas a 1,30 y las chuletas de cerdo a 3 euros. También compra “muy bien” las legumbres y la verdura, a contracorriente de los datos nacionales, que sitúan la subida de legumbres y hortalizas en el 9,8%.

Donde no encuentra margen es en la bebida. Admite que el café, los refrescos y el agua son lo que más le está subiendo y donde tiene “muy poco movimiento para poder rebañar un poquito de allí, un poquito de aquí”.

El resto lo absorbe su bolsillo. “Principalmente cae mi beneficio y ya está”, resume Ginés, que lo asume.

Explica que se conforma “porque yo no soy una persona gastosa, no soy una persona de lujos”. Prefiere "ganar menos, pero no tener problemas". "Me criticaron en su día porque defendía más servicios y menos beneficios en los tiempos que corren y sigo pensándolo. Prefiero tener menos beneficios y que todo el mundo esté contento", sostiene.

La subida, en el horizonte

Ese equilibrio tiene fecha de caducidad. Ginés da por hecho que a principios de año tendrá que subir precios “porque el café me ha subido, todo me ha subido”, y calcula que el menú podría encarecerse entre 80 y 90 céntimos.

Él aguantaría más, según dice, y es su propio equipo el que le frena. Su encargado le advierte de que no pueden seguir con estos precios en un mundo que se está poniendo tan complicado porque los números no salen y acabas yendo "muy justo".

Mientras tanto, intentará mantener la tarifa actual “mientras que no me suban más impuestos”. Cuando se vea obligado, subirá, aunque le duela.

Los dos bares juegan, además, en una comunidad que parte con ventaja. Con 14 euros de media, Andalucía está entre los sitios donde sale más barato comer de menú, a la altura de Extremadura y Asturias y solo por detrás de Canarias y Murcia, con 13,5. En el otro extremo, la cuenta sube hasta los 15,7 euros en Cataluña, los 16 en Baleares y los 16,3 en el País Vasco. Con lo que cuesta allí un menú, en La Raíz se come dos veces y todavía sobra para el café.