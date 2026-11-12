DHV, Anima Stillking, Equipo Sidi, Natalia Mena (Ibima) y Sarria, ganadores de los I Premios Málaga se Mueve

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL de Málaga organiza el I Foro Málaga se Mueve el próximo 20 de noviembre en el Centro Cultural La Malagueta, con mesas redondas sobre agricultura, innovación, turismo, vivienda e infraestructuras. En el marco del evento se entregarán los I Premios Málaga se Mueve para reconocer a personas, empresas e instituciones clave en el desarrollo económico, social y cultural de la provincia. Los galardonados de esta primera edición son la empresa aeroespacial DHV Technology, la productora audiovisual Anima Stillking, el músico Nacho Sarria, la investigadora y doctora Natalia Mena (Ibima) y la entidad social Equipo SIDI.

EL ESPAÑOL de Málaga organiza este próximo 20 de noviembre su primer Foro Málaga se Mueve en el Centro Cultural Malagueta.

Habrá varias mesas redondas con grandes expertos sobre agricultura y ganadería, innovación, turismo, vivienda e infraestructuras. Puede consultar el programa en este enlace. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Uno de los momentos especiales será la entrega de los I Premios Málaga se Mueve concedidos por este diario, a través de los cuales agradecemos y difundimos la labor de estas personas y sus respectivas empresas o instituciones para que Málaga sea cada vez más fuerte en el contexto local, nacional e internacional.

Se suele decir que no es fácil seleccionar entre tanto talento y es totalmente cierto. Pero hemos escogido a estos cinco premiados que, cada uno en su segmento, son singulares y claves en el desarrollo económico, social o cultural de esta provincia.

Los ganadores de los I Premios Málaga se Mueve, cuya entrega se producirá el 20 de noviembre en un acto abierto al público previa inscripción, son:

DHV Technology

Es una empresa de ingeniería aeroespacial con sede en el parque tecnológico Málaga TechPark (PTA). Fundada a finales de 2013, se ha consolidado como un referente europeo e internacional dentro del ecosistema New Space, especializada en el diseño, desarrollo, calificación y fabricación de paneles solares espaciales y subsistemas de potencia eléctrica para pequeños satélites (cubesats, nanosatélites y microsatélites) y plataformas en órbitas LEO y GEO.

Su plantilla supera los 150 profesionales altamente especializados y ha suministrado sistemas solares a decenas de misiones en órbita para agencias espaciales como la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la ASI (Italia), así como para universidades internacionales y operadores comerciales privados.

Es además la empresa promotora y organizadora del SSSIF (Small Satellites & Services International Forum), uno de los congresos internacionales más relevantes del sur de Europa sobre satélites pequeños, que reúne anualmente en Málaga a cientos de líderes de la industria espacial, la Agencia Espacial Española (AEE), la NASA y contratistas globales.

Sus fundadores y máximos responsables son Vicente Díaz y Miguel Ángel Vázquez.

Anima Stillking

Es una productora audiovisual y de servicios de producción fundada a principios de 2024 con sede central en Málaga. Trabaja en grandes producciones internacionales de cine, televisión y publicidad que eligen rodar en España con plataformas y estudios como Netflix, Amazon, AMC o Disney.

Aunque su centro neurálgico y operativo está en Málaga —apostando de forma destacada por el talento técnico andaluz y local—, gestiona rodajes en todo el territorio español y cuenta con infraestructura y equipos en localizaciones como Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Sus socias fundadoras y directivas son Silvia Aráez, María Cabello y Cristina Armario.

Sarria

Sarria (Nacho Sarria) es un joven cantante, guitarrista y compositor malagueño, reconocido como una de las figuras más sólidas y con mayor proyección de la escena del pop-rock en España.

Empezó a tocar la guitarra desde niño y con apenas 20 años se integró como guitarrista rítmico y corista en la banda sevillana de glam rock Los Labios.

Tras abandonar el grupo, se lanzó en solitario en 2021 con su disco Sarria.

Desde entonces ha lanzado dos discos más al mercado. El mundo es cruel (pero creo en él) en 2024 y en este 2026 ha visto la luz Mi plan.

Natalia Mena

Es doctora en Medicina por la Universidad de Málaga y especialista en Reumatología. Actualmente es Vicedirectora científica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), subdirectora médica del Hospital Materno Infantil y del Hospital Civil de Málaga, y Jefa de sección de Reumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Su trayectoria profesional se caracteriza por una estrecha vinculación entre la práctica clínica, la investigación y la docencia, con especial dedicación al estudio de las enfermedades reumáticas inflamatorias y autoinmunes, la identificación de biomarcadores y el desarrollo de estrategias de medicina personalizada.

Cuenta con más de 90 publicaciones científicas, participación en numerosos proyectos competitivos nacionales y autonómicos, así como Ensayos Clínicos, cuatro patentes, participación en guías de práctica clínica y más de 250 comunicaciones en congresos científicos. Su actividad investigadora ha sido reconocida con los premios a Investigadora Emergente en 2022 y a Coinvestigadora Responsable en 2023, concedidos por IBIMA.

Equipo SIDI

Es una entidad de Málaga que, desde sus inicios, ha hecho del compromiso con las personas, las familias y la inclusión social el eje de su identidad y de su trabajo.

Acompaña a niños, niñas y adolescentes que presentan necesidades de apoyo en su desarrollo, discapacidad o se encuentran en riesgo de padecerlas, así como a sus familias, promoviendo oportunidades para favorecer su desarrollo personal, autonomía, comunicación, participación y calidad de vida.

La entidad ha desarrollado una trayectoria vinculada a la Atención Temprana, pero también a la promoción de la autonomía, la comunicación y la inclusión, apostando por modelos de apoyo centrados en las personas y sus familias, el trabajo transdisciplinar y la colaboración entre profesionales, instituciones y comunidad.

La innovación constituye otra de sus señas de identidad. SIDI ha impulsado proyectos y herramientas propias, como PANGEA, una plataforma tecnológica concebida para facilitar el acompañamiento familiar y la coordinación entre profesionales y servicios. Asimismo, mantiene un firme compromiso con los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), trabajando para que la comunicación sea un derecho efectivo y una oportunidad real de participación para todas las personas.

Sus fundadores son Francisca Cañete y Pedro Lozano.